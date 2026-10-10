Um homem foi preso por suspeita de tráfico de drogas na noite de sexta-feira (9), no bairro Santa Terezinha, em Aparecida, no Vale do Paraíba. A prisão foi realizada por policiais militares da Força Tática do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) durante patrulhamento pela região.

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Segundo a Polícia Militar, o homem foi surpreendido durante a prática do tráfico. Na abordagem, os agentes apreenderam 347 pinos de cocaína, 511 microtubos de crack e dois papelotes de maconha.