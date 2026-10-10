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OPERAÇÃO

Homem é preso com cocaína e crack durante ação em Aparecida

Por Da redação | Aparecida
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Drogas apreendidas em Aparecida
Drogas apreendidas em Aparecida

Um homem foi preso por suspeita de tráfico de drogas na noite de sexta-feira (9), no bairro Santa Terezinha, em Aparecida, no Vale do Paraíba. A prisão foi realizada por policiais militares da Força Tática do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) durante patrulhamento pela região.

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Segundo a Polícia Militar, o homem foi surpreendido durante a prática do tráfico. Na abordagem, os agentes apreenderam 347 pinos de cocaína, 511 microtubos de crack e dois papelotes de maconha.

Também foram encontrados R$ 527 em dinheiro, em notas de diferentes valores, além de um facão.

De acordo com a corporação, o suspeito possui antecedentes criminais por tráfico de drogas, roubo e receptação.

Após a ocorrência, ele foi levado ao plantão policial, onde permaneceu preso.

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