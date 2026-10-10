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TAUBATÉ

Dutra: Carro com casal e criança é prensado por caminhões no Vale

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PRF
Carro de passeio ficou prensando entre os dois veículos pesados
Carro de passeio ficou prensando entre os dois veículos pesados

Um carro com um homem, uma mulher e uma criança de 3 anos foi prensado entre dois caminhões em um engavetamento na rodovia Presidente Dutra, em Taubaté, por volta das 9h deste sábado (10). O acidente ocorreu no km 103, na pista sentido São Paulo, e deixou o homem gravemente ferido. A pista da Dutra foi interditada.

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Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), um caminhão atingiu a traseira do carro de passeio. Com o impacto, o veículo foi lançado para a frente e bateu na traseira de outra carreta, ficando prensado entre os dois veículos de carga.

O homem sofreu ferimentos graves e ficou preso às ferragens. A mulher teve ferimentos leves, enquanto a criança, de 3 anos, saiu ilesa do acidente. Ela estava presa à cadeirinha, segundo a PRF. A corporação informou que as vítimas no carro de passeio são avós e o neto.

O caso foi registrado pela PRF como sinistro de trânsito. Às 9h40, o homem seguia ainda encarcerado em meios às ferragens, com equipes trabalhando para removê-lo (foto abaixo).

A pista da Via Dutra seguia interditada para o atendimento da ocorrência, às 9h50.

*Matéria em atualização

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