Um carro com um homem, uma mulher e uma criança de 3 anos foi prensado entre dois caminhões em um engavetamento na rodovia Presidente Dutra, em Taubaté, por volta das 9h deste sábado (10). O acidente ocorreu no km 103, na pista sentido São Paulo, e deixou o homem gravemente ferido. A pista da Dutra foi interditada.
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Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), um caminhão atingiu a traseira do carro de passeio. Com o impacto, o veículo foi lançado para a frente e bateu na traseira de outra carreta, ficando prensado entre os dois veículos de carga.
O homem sofreu ferimentos graves e ficou preso às ferragens. A mulher teve ferimentos leves, enquanto a criança, de 3 anos, saiu ilesa do acidente. Ela estava presa à cadeirinha, segundo a PRF. A corporação informou que as vítimas no carro de passeio são avós e o neto.
O caso foi registrado pela PRF como sinistro de trânsito. Às 9h40, o homem seguia ainda encarcerado em meios às ferragens, com equipes trabalhando para removê-lo (foto abaixo).
A pista da Via Dutra seguia interditada para o atendimento da ocorrência, às 9h50.
*Matéria em atualização