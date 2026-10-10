Um carro com um homem, uma mulher e uma criança de 3 anos foi prensado entre dois caminhões em um engavetamento na rodovia Presidente Dutra, em Taubaté, por volta das 9h deste sábado (10). O acidente ocorreu no km 103, na pista sentido São Paulo, e deixou o homem gravemente ferido. A pista da Dutra foi interditada.

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Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), um caminhão atingiu a traseira do carro de passeio. Com o impacto, o veículo foi lançado para a frente e bateu na traseira de outra carreta, ficando prensado entre os dois veículos de carga.