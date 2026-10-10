A morte de Davi Lucas Fabian Rodrigues Faria, de 11 anos, gerou comoção entre familiares, amigos e pessoas ligadas à Apae de São José dos Campos e à van escolar que ele utilizava.

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O menino morreu na noite de quinta-feira (8), após sofrer uma parada cardiorrespiratória no Hospital Pró-Infância, em São José dos Campos. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do óbito, ocorrido logo após a aplicação de Benzetacil.