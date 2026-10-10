Um ciclista morreu e outros dois ficaram feridos após serem atingidos por um caminhão na rodovia Carvalho Pinto (SP-070), em Caçapava, na manhã deste sábado (10). O acidente aconteceu por volta das 6h10, na pista sentido leste, na altura do km 117.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo informações da concessionária Ecovias Leste Paulista, o caminhão Volkswagen trafegava pela faixa 2 quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, o motorista perdeu o controle da direção e entrou no acostamento, onde os três ciclistas circulavam.