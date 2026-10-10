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ACIDENTE FATAL

Caçapava: caminhão atinge 3 ciclistas e mata um na Carvalho Pinto

Por Da redação | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução

Um ciclista morreu e outros dois ficaram feridos após serem atingidos por um caminhão na rodovia Carvalho Pinto (SP-070), em Caçapava, na manhã deste sábado (10). O acidente aconteceu por volta das 6h10, na pista sentido leste, na altura do km 117.

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Segundo informações da concessionária Ecovias Leste Paulista, o caminhão Volkswagen trafegava pela faixa 2 quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, o motorista perdeu o controle da direção e entrou no acostamento, onde os três ciclistas circulavam.

Sem tempo para frear ou desviar, o caminhão atingiu os ciclistas.

A morte de uma das vítimas foi constatada pelo médico da concessionária por volta das 6h55. Os outros dois ciclistas sofreram ferimentos leves. O motorista do caminhão saiu ileso.

Atendimento e investigação

Após o acidente, equipes permaneceram no local aguardando a chegada da perícia e da funerária. O acostamento da pista sentido leste foi interditado a partir das 6h10, segundo o registro da concessionária.

As circunstâncias da colisão ainda serão apuradas.

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