Um ciclista morreu e outros dois ficaram feridos após serem atingidos por um caminhão na rodovia Carvalho Pinto (SP-070), em Caçapava, na manhã deste sábado (10). O acidente aconteceu por volta das 6h10, na pista sentido leste, na altura do km 117.
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Segundo informações da concessionária Ecovias Leste Paulista, o caminhão Volkswagen trafegava pela faixa 2 quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, o motorista perdeu o controle da direção e entrou no acostamento, onde os três ciclistas circulavam.
Sem tempo para frear ou desviar, o caminhão atingiu os ciclistas.
A morte de uma das vítimas foi constatada pelo médico da concessionária por volta das 6h55. Os outros dois ciclistas sofreram ferimentos leves. O motorista do caminhão saiu ileso.
Atendimento e investigação
Após o acidente, equipes permaneceram no local aguardando a chegada da perícia e da funerária. O acostamento da pista sentido leste foi interditado a partir das 6h10, segundo o registro da concessionária.
As circunstâncias da colisão ainda serão apuradas.