A Polícia Militar registrou três ocorrências em Caraguatatuba e Ubatuba, no Litoral Norte, entre sexta-feira (9) e sábado (10). As ações do 20º 20º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) terminaram com a captura de dois homens procurados pela Justiça e a prisão de um homem de 43 anos por importunação sexual.
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Em Caraguatatuba, as duas ocorrências foram registradas na noite de sexta-feira. No bairro Barranco Alto, policiais da Força Tática localizaram um homem procurado pela Justiça.
Após consulta aos sistemas policiais, a equipe confirmou a existência de um mandado de prisão pelos crimes de lesão corporal, injúria e ameaça. O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia e permaneceu à disposição da Justiça.
Ainda na noite de sexta-feira, policiais militares prenderam um homem de 43 anos por importunação sexual no bairro Perequê-Mirim, na região sul de Caraguatatuba.
A equipe foi acionada após uma denúncia. Diante da ocorrência, o suspeito foi levado à Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.
Procurado por receptação
Em Ubatuba, neste sábado (10), policiais militares capturaram um homem procurado pela Justiça durante o atendimento de uma ocorrência no bairro Parque Guarani.
A consulta aos sistemas policiais confirmou a existência de um mandado de prisão pelo crime de receptação. O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia e permaneceu à disposição da Justiça.