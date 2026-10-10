A Polícia Militar registrou três ocorrências em Caraguatatuba e Ubatuba, no Litoral Norte, entre sexta-feira (9) e sábado (10). As ações do 20º 20º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) terminaram com a captura de dois homens procurados pela Justiça e a prisão de um homem de 43 anos por importunação sexual.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em Caraguatatuba, as duas ocorrências foram registradas na noite de sexta-feira. No bairro Barranco Alto, policiais da Força Tática localizaram um homem procurado pela Justiça.