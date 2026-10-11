O São José inicia neste domingo (11) as finais contra o União São João, na Copa Paulista, com o jogo de ida em Araras, a partir das 10h, e a volta no Martins Pereira, dia 17, às 18h. Apenas nesta década, essa já é a quarta final que a Águia do Vale disputa, considerando todas as competições.

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Mas a história joseense em decisões começa em 1964, com o antigo Formigão do Vale, ainda alvinegro, quando foi campeão da Quarta Divisão. Na oportunidade, derrotou a extinta Bancária de Fernandópolis nas finais e conquistou seu primeiro acesso.