O São José inicia neste domingo (11) as finais contra o União São João, na Copa Paulista, com o jogo de ida em Araras, a partir das 10h, e a volta no Martins Pereira, dia 17, às 18h. Apenas nesta década, essa já é a quarta final que a Águia do Vale disputa, considerando todas as competições.
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Mas a história joseense em decisões começa em 1964, com o antigo Formigão do Vale, ainda alvinegro, quando foi campeão da Quarta Divisão. Na oportunidade, derrotou a extinta Bancária de Fernandópolis nas finais e conquistou seu primeiro acesso.
No ano seguinte, quando foi campeão da Terceira Divisão, bateu o Orlândia, mas em uma disputa em quadrangular, sem uma final.
Depois, em 1972, o São José foi campeão da antiga Divisão Intermediária ao vencer o Garça na decisão. Contudo, naquele ano especificamente, não havia acesso à elite.
Águia do Vale em ação
Então, em 1979, chegou ao quadrangular final da Divisão Intermediária, quando perdeu por 2 a 1 para o arquirrival Taubaté na última rodada e ficou sem o acesso. Embora não fosse uma final, o jogo ficou marcado pela perda da vaga para o Burro da Central.
Contudo, um ano depois, em 1980, o São José foi campeão em cima da Catanduvense, goleando por 4 a 0 no Pacaembu. Ali, subiu para a elite estadual pela primeira vez.
Em 1987, mais uma final da Intermediária, contra o União São João, adversário deste fim de semana. Com os dois times já garantindo o acesso, o São José perdeu os dois jogos e ficou com o vice-campeonato.
Dois anos depois, o clube da região viveu seu momento mais marcante, já que chegou às finais do Campeonato Paulista. Na oportunidade, perdeu para o São Paulo em dois jogos disputados no Morumbi.
Ainda em 1989, a Águia conquistou o acesso à elite do Campeonato Brasileiro, mas nas finais perdeu o título festivo para o Bragantino de Vanderlei Luxemburgo.
Em 1996, veio o título da Copa Vale. Embora fosse um torneio amistoso, a Águia ficou com o caneco ao vencer o Aparecida no Martins Pereira.
Outra decisão veio em 2006, quando estava na Série A3 e subiu para a A2. Na final em jogo único, perdeu para o Botafogo em Ribeirão Preto.
Campeão sem torcida
Depois disso, o São José ficou 14 anos sem ir a uma final de campeonato, e isso só aconteceu em 2020, quando estava na última divisão do Estado. No auge da pandemia da Covid-19, ficou com o título ao vencer o Bandeirante de Birigui no Martins Pereira com dois jogadores a menos. Contudo, o estádio estava sem torcida por causa da restrição sanitária.
Por fim, em 2023, a Águia chegou a duas finais e perdeu as duas. Primeiro, foi vice da Série A3 ao perder para o Capivariano, quando os dois conquistaram o acesso.
E, no segundo semestre, ficou com o vice da Copa Paulista, perdendo a final para a Portuguesa Santista no Martins Pereira. Ao menos, conseguiu a vaga para a Série D.