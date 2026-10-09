A queda de um balão provocou momentos de tensão e transtornos em um condomínio residencial na madrugada desta sexta-feira (9). O artefato caiu diretamente na área da portaria do edifício, assustando os moradores e atingindo a fiação elétrica do local. Apesar do susto e do risco iminente de incêndio, ninguém ficou ferido.
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O incidente foi registrado por volta das 0h50 no bairro Jardim Paraíso, na zona norte de São Paulo. Moradores da região acompanharam a descida do balão dentro do condomínio localizado na Rua Doutor Orlando Zamitti Mammana e acionaram as autoridades. Segundo relatórios de testemunhas que acompanharam a ocorrência, a situação foi controlada rapidamente antes que as chamas se alastrassem pelo prédio.
Apesar do rápido controle do perigo de fogo, o impacto do objeto danificou a fiação elétrica do condomínio, interrompendo o fornecimento de energia por cerca de cinco horas. Moradores relataram que o serviço só começou a ser reestabelecido por volta das 5h da manhã.
Técnicos da Enel, concessionária responsável pela distribuição de energia na capital, foram enviados ao endereço para realizar os reparos na rede elétrica e normalizar a situação. A Polícia Militar também compareceu ao local e registrou o boletim de ocorrência. Vale lembrar que soltar balões é crime ambiental previsto pela lei brasileira, com pena que varia de um a três anos de detenção ou multa.