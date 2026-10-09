O site de e-commerce de uma famosa rede de supermercados foi alvo de um ataque cibernético e passou a exibir imagens adulteradas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A invasão gerou repercussão imediata entre os consumidores que utilizavam a plataforma digital para compras na madrugada.

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A falha de segurança ocorreu na rede de Supermercados Mambo, que opera em São Paulo. Ao pesquisar por itens básicos da seção de laticínios, como "queijo" ou "leite", os clientes eram surpreendidos com a lista de produtos trazendo montagens de Lula usando peruca, unhas postiças, maquiagem, laço e orelhas de gato.