O site de e-commerce de uma famosa rede de supermercados foi alvo de um ataque cibernético e passou a exibir imagens adulteradas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A invasão gerou repercussão imediata entre os consumidores que utilizavam a plataforma digital para compras na madrugada.
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A falha de segurança ocorreu na rede de Supermercados Mambo, que opera em São Paulo. Ao pesquisar por itens básicos da seção de laticínios, como "queijo" ou "leite", os clientes eram surpreendidos com a lista de produtos trazendo montagens de Lula usando peruca, unhas postiças, maquiagem, laço e orelhas de gato.
Após a identificação do incidente, o portal de vendas foi tirado do ar para contenção de danos e passou a exibir uma mensagem informando estar em manutenção.
Em nota oficial divulgada em suas redes sociais, o Mambo repudiou o ocorrido e esclareceu que a invasão ocorreu por meio dos sistemas de parceiros responsáveis pelo suporte ao e-commerce. A empresa enfatizou que os conteúdos não foram produzidos nem autorizados pela companhia e reafirmou seu compromisso com a segurança e o respeito aos clientes.
A equipe de tecnologia da rede trabalha junto aos fornecedores para reestabelecer o funcionamento seguro da plataforma, enquanto as medidas legais e judiciais cabíveis estão sendo adotadas para identificar os responsáveis pela invasão.