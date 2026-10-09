A Polícia Civil de São Paulo prendeu, na manhã desta sexta-feira (9), o homem suspeito de assassinar e ocultar o cadáver da boliviana Daniela Guzman Ancieta. O crime chocou a região metropolitana em julho deste ano, quando a mulher foi encontrada amarrada e enrolada em cobertores em um terreno baldio.

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O investigado foi identificado como Lizardo Amutari Freita, também de nacionalidade boliviana. Ele foi localizado e detido em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo, onde agentes deram cumprimento a mandados de prisão temporária e de busca e apreensão na residência do suspeito.