A Polícia Civil de São Paulo prendeu, na manhã desta sexta-feira (9), o homem suspeito de assassinar e ocultar o cadáver da boliviana Daniela Guzman Ancieta. O crime chocou a região metropolitana em julho deste ano, quando a mulher foi encontrada amarrada e enrolada em cobertores em um terreno baldio.
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O investigado foi identificado como Lizardo Amutari Freita, também de nacionalidade boliviana. Ele foi localizado e detido em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo, onde agentes deram cumprimento a mandados de prisão temporária e de busca e apreensão na residência do suspeito.
De acordo com as investigações conduzidas pelas autoridades policiais, a principal hipótese para a motivação do homicídio está ligada ao tráfico internacional de drogas. Além dos sinais evidentes de violência pelo corpo, o laudo pericial revelou que Daniela transportava cerca de 1 quilo de cocaína dividido em 90 cápsulas dentro do próprio estômago, configurando a atuação como "mula" do tráfico.
O corpo da vítima havia sido localizado na manhã de 10 de julho por agentes da Guarda Civil Municipal na Rua Manoel Sebastião, no bairro Chácaras Reunidas Guaió. A mulher estava vestida, com as pernas amarradas, e foi abandonada no espaço entre duas caçambas de entulho de construção civil, próximo à antiga sede da Fundação Casa.
A suspeita da equipe de investigação é que o cadáver tenha sido desovado no local durante a madrugada, aproveitando a baixa movimentação da via. Os materiais apreendidos na casa de Lizardo passarão por perícia técnica para instruir o inquérito e identificar se há outros integrantes da quadrilha internacional envolvidos no crime.