A Polícia Civil prendeu um jovem de 23 anos suspeito de participação no assassinato de uma motorista de aplicativo de 29 anos. A vítima, identificada como Pâmela Letícia Nolastro Cunha, teve o corpo localizado com marcas de violência após passar mais de 24 horas desaparecida enquanto trabalhava.

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A tragédia mobiliza as autoridades em Piratininga, no interior de São Paulo, onde o corpo foi achado em uma área rural na tarde da última quinta-feira (8). O veículo da motorista foi abandonado com marcas de sangue a alguns quilômetros dali, na cidade vizinha de Bauru, reforçando os indícios de execução sumária.