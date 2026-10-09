A Polícia Civil prendeu um jovem de 23 anos suspeito de participação no assassinato de uma motorista de aplicativo de 29 anos. A vítima, identificada como Pâmela Letícia Nolastro Cunha, teve o corpo localizado com marcas de violência após passar mais de 24 horas desaparecida enquanto trabalhava.
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A tragédia mobiliza as autoridades em Piratininga, no interior de São Paulo, onde o corpo foi achado em uma área rural na tarde da última quinta-feira (8). O veículo da motorista foi abandonado com marcas de sangue a alguns quilômetros dali, na cidade vizinha de Bauru, reforçando os indícios de execução sumária.
Antes de perder o contato com a família e com colegas de trabalho, Pâmela enviou um alerta em um grupo de mensagens que se tornou crucial para as investigações. Por volta das 14h30 de quarta-feira (7), a motorista compartilhou a localização em tempo real próximo ao local onde viria a ser encontrada e escreveu: “Tô aqui com o cara”. Ela também relatou que o passageiro apresentava dificuldades para realizar o pagamento da corrida.
O sumiço foi percebido poucas horas depois, quando parentes tentaram contato e encontraram o celular da jovem desligado. Diante da falta de respostas, a família registrou um boletim de ocorrência na manhã de quinta-feira, dando início às buscas que terminaram na localização do cadáver.
O suspeito de envolvimento na morte foi localizado e encaminhado à 3ª Delegacia de Homicídios da Deic de Bauru, que já solicitou a prisão temporária do investigado à Justiça. O corpo de Pâmela foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para perícia técnica, enquanto os agentes prosseguem com as diligências para esclarecer a motivação do crime e apurar se há outros envolvidos na ação violenta.