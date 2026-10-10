A final da Copa Paulista entre São José e União São João terá dois times que perderam apenas uma vez até agora no torneio estadual. Os dois times se enfrentam em dois jogos, com o primeiro neste domingo (11), a partir das 10h, e a volta no dia 17, às 18h, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos.

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No caso da Águia, o único revés foi ainda na primeira fase, dia 2 de agosto, quando perdeu por 1 a 0 para o Santo André no Grande ABC. Desde então, já soma sete jogos de invencibilidade no torneio estadual.