A final da Copa Paulista entre São José e União São João terá dois times que perderam apenas uma vez até agora no torneio estadual. Os dois times se enfrentam em dois jogos, com o primeiro neste domingo (11), a partir das 10h, e a volta no dia 17, às 18h, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos.
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No caso da Águia, o único revés foi ainda na primeira fase, dia 2 de agosto, quando perdeu por 1 a 0 para o Santo André no Grande ABC. Desde então, já soma sete jogos de invencibilidade no torneio estadual.
Inclusive, aquela derrota gerou momento de instabilidade, tensão e contestação sobre a capacidade do elenco. Mas, nos jogos seguintes, o São José reagiu e deu a resposta positiva que o torcedor queria.
Por sua vez, o União foi o ‘rei dos empates’ na primeira fase, quando teve uma vitória e cinco empates, sem perder para ninguém. A primeira e única derrota aconteceu na segunda fase, o play in, quando levou 3 a 1 do Bandeira, em Birigui, no dia 4 de setembro, no jogo de volta.
No entanto, aquela foi uma derrota com ‘sabor’ de vitória, já que havia feito 3 a 0 na ida e conseguiu a vaga para a fase seguinte.