O São José inicia na manhã deste domingo (11) as finais da Copa Paulista contra o União São João de Araras. E esse primeiro jogo será no estádio Hermínio Ometto, a partir das 10h, na cidade do adversário. A partida será transmitida pelas emissoras Ulisses TV, BR IN TV, além dos canais digitais Metrópoles, Xsports e pelo canal oficial do Paulistão no YouTube.

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Como tem melhor campanha, a Águia do Vale tem a chance de decidir diante dos torcedores. A volta acontece no dia 17, a partir das 18h, no estádio Martins Pereira.