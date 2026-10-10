O São José inicia na manhã deste domingo (11) as finais da Copa Paulista contra o União São João de Araras. E esse primeiro jogo será no estádio Hermínio Ometto, a partir das 10h, na cidade do adversário. A partida será transmitida pelas emissoras Ulisses TV, BR IN TV, além dos canais digitais Metrópoles, Xsports e pelo canal oficial do Paulistão no YouTube.
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Como tem melhor campanha, a Águia do Vale tem a chance de decidir diante dos torcedores. A volta acontece no dia 17, a partir das 18h, no estádio Martins Pereira.
Mais que o título em si, o São José mira uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro em 2027 e garantir um calendário mais longo na temporada seguinte. A última vez que disputou o torneio foi em 2024, quando caiu ainda na primeira fase.
Antes, em 2023, já perdeu a final da Copa Paulista para a Portuguesa Santista, que na época optou pela vaga na Copa do Brasil. Agora, a Águia quer o título ainda inédito e seguir o planejamento.
Para isso, os jogadores sabem que é necessário fazer um bom papel no jogo de ida, conquistando ao menos um empate, para decidir depois em casa com mais tranquilidade.
Por exemplo, nas quartas de final contra o Comercial e na semi contra o Noroeste, o time da região empatou fora e venceu dentro do Martins Pereira. Então, a meta agora é ao menos repetir essa estratégia para conquistar o caneco.
Outro trunfo do time comandado pelo técnico Wilson Junior é poder repetir a escalação do jogo passado quando fez 1 a 0 no Noroeste. Assim, a Águia terá uma equipe mais entrosada em campo contra o União.
Tanto o São José quanto o União nunca conquistaram o título da Copa Paulista, ou seja, o torneio terá um campeão inédito. Os dois já estiveram na elite nacional na década de 1990 e tentam voltar aos bons tempos.
Ficha técnica
União São João
João Souto; Léo Machado, Felipe Torres, Fernando Brito e Tallys; Ruan, Maycon Lucas e Rafael Costa; Maikinho, Bruninho e Alex Oliveira. Técnico: Thiago Oliveira
São José
João Lucas; Natan Masiero, João Ramos, Wesley Rodrigues e Carlos Henrique; Fernando Neto, Thomaz Carvalho e Maurício; Neto Oliveira, Guilherme Santos e Jeffinho. Técnico: Wilson Júnior
Árbitro: Douglas Marques das Flores. Local: Estádio Hermínio Ometto, em Araras. Data: domingo, 11 de outubro de 2026. Horário: 10h.