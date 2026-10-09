Há alguns anos, o recém-formado em Medicina sonhava sobretudo com a residência em cirurgia, cardiologia ou pediatria. Hoje, o horizonte profissional é mais amplo. Consultório próprio, pacientes particulares, liberdade de agenda e forte presença nas redes sociais convivem com um mercado que reúne estética, longevidade, performance, emagrecimento, suplementação, soroterapia e aquilo que se convencionou chamar de wellness. Movimento semelhante alcança dentistas, biomédicos e farmacêuticos.

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Não há nada de errado em buscar uma área rentável. O desejo de ganhar bem é legítimo e a estética responde a uma demanda real da sociedade. A questão é outra: essas áreas não exigem menos preparo. Ao contrário, combinam risco assistencial, forte exposição pública e crescente complexidade regulatória.