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MORTE

Adeus, Larissa: morte na Dutra causa comoção em SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Larissa morreu em acidente
Larissa morreu em acidente

Larissa Aparecida Teixeira do Carmo, de 32 anos, morreu após um grave acidente na madrugada desta sexta-feira (9), na Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos. A vítima estava na garupa de uma motocicleta que caiu na pista e acabou sendo atropelada por uma carreta.

O acidente aconteceu por volta das 0h40, na altura do km 145 da rodovia, no sentido Rio de Janeiro, nas proximidades do Jardim Diamante.

De acordo com o boletim de ocorrência, a motocicleta era conduzida por Luiz Fernando Galvão, de 30 anos, e trafegava à frente de uma carreta quando, por motivos ainda desconhecidos, tombou repentinamente.

Com a queda, o motociclista e a passageira foram arremessados em direções opostas. O motorista da carreta, de 48 anos, relatou que tentou desviar, mas não conseguiu evitar o atropelamento de Larissa, que morreu no local.

O condutor da motocicleta foi socorrido e encaminhado ao Hospital da Vila Industrial. O estado de saúde dele não foi informado no registro policial.

Em depoimento, o caminhoneiro afirmou que não conseguiu identificar o que provocou a queda da motocicleta. Ele também relatou que as condições de visibilidade e da pista eram boas no momento do acidente.

O motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para o consumo de álcool.

Polícia investiga as circunstâncias do acidente

A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, quando não há intenção de matar ou ferir.

A perícia foi acionada para investigar a dinâmica do acidente e identificar o que provocou a queda da motocicleta.

Segundo a autoridade policial, ainda não existem elementos suficientes para atribuir responsabilidade criminal ao motorista da carreta. O caso será investigado pelo distrito policial responsável pela região.

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