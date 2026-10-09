Larissa Aparecida Teixeira do Carmo, de 32 anos, morreu após um grave acidente na madrugada desta sexta-feira (9), na Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos. A vítima estava na garupa de uma motocicleta que caiu na pista e acabou sendo atropelada por uma carreta.

O acidente aconteceu por volta das 0h40, na altura do km 145 da rodovia, no sentido Rio de Janeiro, nas proximidades do Jardim Diamante.

De acordo com o boletim de ocorrência, a motocicleta era conduzida por Luiz Fernando Galvão, de 30 anos, e trafegava à frente de uma carreta quando, por motivos ainda desconhecidos, tombou repentinamente.