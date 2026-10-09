A Polícia Civil prendeu, na manhã desta sexta-feira (9), um homem de 28 anos investigado por envolvimento no assassinato de Thiago Lelis de Oliveira, ocorrido no dia 20 de setembro deste ano, em Jacareí.

A prisão foi realizada por policiais da Delegacia de Investigações Gerais de Jacareí, responsável pelas investigações do crime.

De acordo com a Polícia Civil, o trabalho desenvolvido pela equipe de homicídios permitiu reunir elementos que apontam a participação do suspeito como um dos possíveis autores do assassinato.