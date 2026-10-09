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PRISÃO

Polícia prende suspeito de envolvimento em homicídio em Jacareí

Por Leandro Vaz | Jacarei
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Homem foi preso em Jacareí
Homem foi preso em Jacareí

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta sexta-feira (9), um homem de 28 anos investigado por envolvimento no assassinato de Thiago Lelis de Oliveira, ocorrido no dia 20 de setembro deste ano, em Jacareí.

A prisão foi realizada por policiais da Delegacia de Investigações Gerais de Jacareí, responsável pelas investigações do crime.

De acordo com a Polícia Civil, o trabalho desenvolvido pela equipe de homicídios permitiu reunir elementos que apontam a participação do suspeito como um dos possíveis autores do assassinato.

Com o avanço das investigações, os policiais conseguiram localizar e capturar o homem nesta sexta-feira.

Após a prisão, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil não divulgou detalhes sobre a dinâmica do homicídio, a motivação do crime ou a possível participação de outras pessoas.

O caso segue sob investigação da DIG de Jacareí.

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