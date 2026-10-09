De olho na taça e no direito de decidir o próprio calendário em 2027, o São José entra no clima da grande final da Copa Paulista. O técnico Wilson Júnior e o goleiro João Lucas destacaram a preparação firme no CT Ninho da Águia antes da primeira partida decisiva contra o União São João, marcada para este domingo (11), às 10h, no Estádio Hermínio Ometto, em Araras
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Para o comandante joseense, garantir vaga em competições nacionais era a meta prioritária, mas a busca pelo título tornou-se questão de honra para o elenco e a SAF do clube
"A foto só fica quem é campeão. Além de mudar o patamar individual, você muda o patamar da equipe e entra para a história. A gente tem que colocar a cereja do bolo", afirmou Wilson Júnior
Foco no presente e tabus de lado
O confronto evoca memórias da decisão da Divisão Intermediária de 1987, vencida pela equipe de Araras
"Não pensamos nisso, não tem essa conversa. É o jogo da final para conseguirmos comemorar e ter uma conquista. Nosso torcedor e nosso clube merecem"
Decisão e poder de escolha
O goleiro João Lucas ressaltou que levar o mata-mata a sério desde os 90 minutos iniciais será fundamental para decidir o título no Estádio Martins Pereira, diante da torcida joseense
"Ser campeão faz total diferença no currículo do atleta e dá ao clube o poder de escolha para a Série D. A gente sabe que eles gostam de resolver na primeira partida, mas estudamos os pontos fracos deles
Para a partida de ida fora de casa, a comissão técnica deve manter a base da escalação que conquistou a classificação nas semifinais contra o Noroeste