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DECISÃO

'Estudamos os pontos fracos deles', diz goleiro do São José

Por Marcos Eduardo Carvalho | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
O goleiro do São José, João Lucas
O goleiro do São José, João Lucas

De olho na taça e no direito de decidir o próprio calendário em 2027, o São José entra no clima da grande final da Copa Paulista. O técnico Wilson Júnior e o goleiro João Lucas destacaram a preparação firme no CT Ninho da Águia antes da primeira partida decisiva contra o União São João, marcada para este domingo (11), às 10h, no Estádio Hermínio Ometto, em Araras.

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Para o comandante joseense, garantir vaga em competições nacionais era a meta prioritária, mas a busca pelo título tornou-se questão de honra para o elenco e a SAF do clube.

"A foto só fica quem é campeão. Além de mudar o patamar individual, você muda o patamar da equipe e entra para a história. A gente tem que colocar a cereja do bolo", afirmou Wilson Júnior. "Sabemos da importância que é para o São José, para a cidade e para o torcedor conseguir esse título. O trabalho tá sendo firme e sério para conquistarmos esse objetivo".

Foco no presente e tabus de lado

O confronto evoca memórias da decisão da Divisão Intermediária de 1987, vencida pela equipe de Araras. No entanto, o treinador da Águia descartou qualquer peso histórico do retrospecto de 39 anos atrás no grupo atual.

"Não pensamos nisso, não tem essa conversa. É o jogo da final para conseguirmos comemorar e ter uma conquista. Nosso torcedor e nosso clube merecem", ressaltou o técnico, prevendo um duelo estratégico diante de um adversário invicto em seus domínios. "Estudamos muito o adversário e sabemos da responsabilidade. Vamos entrar concentrados para buscar um bom resultado em Araras".

Decisão e poder de escolha

O goleiro João Lucas ressaltou que levar o mata-mata a sério desde os 90 minutos iniciais será fundamental para decidir o título no Estádio Martins Pereira, diante da torcida joseense.

"Ser campeão faz total diferença no currículo do atleta e dá ao clube o poder de escolha para a Série D. A gente sabe que eles gostam de resolver na primeira partida, mas estudamos os pontos fracos deles. Da mesma forma que são fortes lá, nós somos fortes no Martins. É fazer um bom jogo lá e resolver aqui", projetou o camisa 1.

Para a partida de ida fora de casa, a comissão técnica deve manter a base da escalação que conquistou a classificação nas semifinais contra o Noroeste. O jogo de volta, no Martins Pereira, definirá o campeão e o dono do troféu da Copa Paulista.

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