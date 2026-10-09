De olho na taça e no direito de decidir o próprio calendário em 2027, o São José entra no clima da grande final da Copa Paulista. O técnico Wilson Júnior e o goleiro João Lucas destacaram a preparação firme no CT Ninho da Águia antes da primeira partida decisiva contra o União São João, marcada para este domingo (11), às 10h, no Estádio Hermínio Ometto, em Araras .

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Para o comandante joseense, garantir vaga em competições nacionais era a meta prioritária, mas a busca pelo título tornou-se questão de honra para o elenco e a SAF do clube .