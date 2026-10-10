Após mais de 14 anos de hiato, São José e União São João de Araras voltam a ficar frente a frente. O reencontro, marcado para a grande final da Copa Paulista, resgata um histórico de equilíbrio e tradição, trazendo à tona uma rivalidade que soma 30 capítulos no futebol paulista. O jogo de ida acontece na manhã deste domingo (11), a partir das 10h, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos e a volta será dia 17, às 18h, no Martins Pereira.

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No retrospecto geral, a vantagem pertence à equipe de Araras. O União São João soma 15 vitórias e 40 gols marcados no confronto, contra 10 triunfos da Águia do Vale e 36 gols joseenses, além de cinco empates.