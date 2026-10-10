Após mais de 14 anos de hiato, São José e União São João de Araras voltam a ficar frente a frente. O reencontro, marcado para a grande final da Copa Paulista, resgata um histórico de equilíbrio e tradição, trazendo à tona uma rivalidade que soma 30 capítulos no futebol paulista. O jogo de ida acontece na manhã deste domingo (11), a partir das 10h, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos e a volta será dia 17, às 18h, no Martins Pereira.
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No retrospecto geral, a vantagem pertence à equipe de Araras. O União São João soma 15 vitórias e 40 gols marcados no confronto, contra 10 triunfos da Águia do Vale e 36 gols joseenses, além de cinco empates.
O último duelo entre os dois clubes ocorreu no dia 18 de fevereiro de 2012, pela Série A2 do Campeonato Paulista. Na ocasião, o São José fez valer o mando de campo e venceu por 2 a 0 no Estádio Martins Pereira — palco que agora se prepara para reviver a atmosfera de decisão. Curiosamente, o atual executivo de futebol do clube, Rodrigo Pastana, era o gerente de futebol no início daquela temporada.
O que está em jogo
A taça da Copa Paulista será decidida em jogos de ida e volta. Em caso de igualdade no placar agregado após as duas partidas, o campeão será conhecido nas cobranças de pênaltis.
Além do troféu e da glória estadual, o vencedor do torneio terá o direito de escolher seu calendário nacional para a próxima temporada: uma vaga na Copa do Brasil ou no Campeonato Brasileiro da Série D de 2027. O vice-campeão herdará a vaga restante.
Onde assistir
Para o torcedor da Águia que não puder comparecer ao estádio, o confronto de ida terá ampla cobertura ao vivo. A partida será transmitida pelas emissoras Ulisses TV, BR IN TV, além dos canais digitais Metrópoles, Xsports e pelo canal oficial do Paulistão no YouTube.