Um exame necroscópico deverá ajudar a esclarecer se Davi, de 11 anos, teve uma reação alérgica após receber uma injeção de Benzetacil no Hospital Pró-Infância, em São José dos Campos. O menino morreu na noite de quinta-feira (8), pouco depois da aplicação do medicamento. A Polícia Civil investiga o caso como morte suspeita.

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Segundo o boletim de ocorrência, a criança sofreu uma parada cardiorrespiratória logo após receber a injeção. A causa da morte ainda não foi determinada, e não há confirmação de que o medicamento tenha provocado o óbito ou de que tenha ocorrido falha no atendimento médico.