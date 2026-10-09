A Polícia Civil investiga a morte de uma criança autista de 11 anos, ocorrida na noite de quinta-feira (8), em São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp



A família alega que o menino Davi Lucas Fabian Rodrigues Faria morreu após receber uma injeção de Benzetacil no Hospital Pró-Infância.