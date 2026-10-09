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RISCO DE ALAGAMENTO

Prefeitura monitora Córrego do Vidoca após temporal em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Avenida Ouro Fino alagada em São José dos Campos
Avenida Ouro Fino alagada em São José dos Campos

Um temporal atingiu São José dos Campos na tarde desta sexta-feira (9), com chuva intensa, granizo e rajadas de vento de até 72 km/h. A tempestade provocou quedas de árvores e galhos em vias públicas, interrompeu um evento de games e tecnologia e mobilizou equipes da Prefeitura. Não houve registro de ocorrências com vítimas.

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Um dos pontos de atenção é o Córrego do Vidoca, que apresentou aumento significativo do volume de água. Equipes da Prefeitura monitoram o nível do curso d’água, mas, até o momento, não houve impactos ao trânsito nas pistas da Avenida Eduardo Cury.

O maior volume de chuva foi registrado no bairro Rio Comprido, na região sul, onde a estação meteorológica marcou 66 milímetros em pouco mais de 30 minutos. Já a maior rajada de vento chegou a 72 km/h no Buquirinha 2, na região norte da cidade.

A Secretaria de Manutenção da Cidade atendeu sete ocorrências de quedas de árvores ou galhos nos bairros Chácaras Reunidas, Bosque dos Eucaliptos, Vila Ema, Conjunto 31 de Março, Jardim Limoeiro e Bosque dos Ipês. Nos locais onde houve interferência no trânsito, agentes de mobilidade orientaram os motoristas.

A Defesa Civil também foi acionada após uma árvore cair sobre o muro de uma residência na Rua Tijuca, no Jardim Satélite. Outra ocorrência envolveu a queda de fios de alta tensão na alça Elizabeth Galvão Baruel, no Jardim Anhembi, no sentido centro. A via foi sinalizada, e o trânsito, desviado até que a concessionária de energia realizasse o desligamento da rede.

No Centro da Juventude, na região sul, a programação de um evento particular de games e tecnologia foi interrompida por segurança. A retomada das atividades será reavaliada pela administração do espaço.

Alerta da Defesa Civil

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta de atenção para a possibilidade de novas pancadas de chuva no Vale do Paraíba e no Litoral Norte durante o fim de semana prolongado.

Para sábado (10) e domingo (11), a previsão indica períodos de sol entre nuvens, com aumento das instabilidades ao longo do dia. Há risco de raios, rajadas de vento forte, queda isolada de granizo, alagamentos, enxurradas, destelhamentos e queda de galhos e árvores.

Segundo o meteorologista da Defesa Civil, William Minhoto, as pancadas devem ocorrer de forma irregular, principalmente durante a tarde, em razão do calor acumulado.

Diante da previsão, a orientação é que motoristas e pedestres redobrem a atenção durante os deslocamentos. Em caso de chuva intensa, é importante evitar áreas alagadas e não se abrigar sob árvores durante tempestades com raios e ventos fortes.

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