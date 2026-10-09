Um temporal atingiu São José dos Campos na tarde desta sexta-feira (9), com chuva intensa, granizo e rajadas de vento de até 72 km/h. A tempestade provocou quedas de árvores e galhos em vias públicas, interrompeu um evento de games e tecnologia e mobilizou equipes da Prefeitura. Não houve registro de ocorrências com vítimas.

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Um dos pontos de atenção é o Córrego do Vidoca, que apresentou aumento significativo do volume de água. Equipes da Prefeitura monitoram o nível do curso d’água, mas, até o momento, não houve impactos ao trânsito nas pistas da Avenida Eduardo Cury.