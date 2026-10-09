Um naufrágio da embarcação Shot deixou um homem morto e outras duas pessoas socorridas nesta sexta-feira (9), em Ilhabela, no Litoral Norte. O acidente ocorreu na região do través de Pirabura, nas proximidades do Farol da Ponta do Boi.

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Segundo o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), três pessoas estavam a bordo da embarcação. Um casal foi socorrido, enquanto o terceiro ocupante permaneceu desaparecido durante as buscas iniciais.