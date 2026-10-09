09 de outubro de 2026
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MORTE NO MAR

Naufrágio em Ilhabela deixa homem morto e casal socorrido

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Destroços da embarcação naufragada em Ilhabela
Destroços da embarcação naufragada em Ilhabela

Um naufrágio da embarcação Shot deixou um homem morto e outras duas pessoas socorridas nesta sexta-feira (9), em Ilhabela, no Litoral Norte. O acidente ocorreu na região do través de Pirabura, nas proximidades do Farol da Ponta do Boi.

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Segundo o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), três pessoas estavam a bordo da embarcação. Um casal foi socorrido, enquanto o terceiro ocupante permaneceu desaparecido durante as buscas iniciais.

No local, os bombeiros encontraram a embarcação naufragada e outra embarcação que prestava apoio à ocorrência.

Na sequência, um homem foi localizado já com sinais compatíveis com morte por afogamento. A equipe do GBMar informou que retornava ao Ferry Boat de Ilhabela para entregar o corpo aos cuidados do policiamento.

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