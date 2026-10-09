A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para chuva na região de Lorena, com ocorrência de raios, ventos fortes e condições favoráveis à queda de granizo. O aviso também abrange municípios vizinhos, e o órgão orienta a população a redobrar os cuidados nas próximas horas.

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Na tarde desta sexta-feira (9), uma forte tempestade atingiu São José dos Campos, com queda de granizo, provocando transtornos em diferentes pontos da cidade. Houve enxurradas nas ruas, alagamentos e relatos de quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica.