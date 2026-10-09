A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para chuva na região de Lorena, com ocorrência de raios, ventos fortes e condições favoráveis à queda de granizo. O aviso também abrange municípios vizinhos, e o órgão orienta a população a redobrar os cuidados nas próximas horas.
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Na tarde desta sexta-feira (9), uma forte tempestade atingiu São José dos Campos, com queda de granizo, provocando transtornos em diferentes pontos da cidade. Houve enxurradas nas ruas, alagamentos e relatos de quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica.
O volume de chuva em curto período, combinado com a força dos ventos, dificultou o deslocamento de motoristas e pedestres. Veículos enfrentaram trechos alagados, enquanto moradores relataram os impactos da tempestade em diferentes regiões do município.
A Defesa Civil mantém o alerta para a possibilidade de novos temporais durante o fim de semana prolongado de 12 de outubro, com atenção especial ao Vale do Paraíba e ao Litoral Norte.
Para sábado (10) e domingo (11), a previsão indica períodos de sol entre nuvens. No entanto, o calor e a umidade podem favorecer a formação de áreas de instabilidade durante as tardes, com pancadas de chuva que podem ocorrer de forma irregular.
As precipitações podem vir acompanhadas de raios, rajadas de vento e queda isolada de granizo. A recomendação é evitar áreas alagadas, não se abrigar debaixo de árvores durante tempestades e manter distância de fios elétricos caídos.