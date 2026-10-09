A forte tempestade que atingiu São José dos Campos na tarde desta sexta-feira (9), com chuva intensa e queda de granizo, agravou as condições de tráfego na rodovia Presidente Dutra e aumentou o risco para os milhares de romeiros que seguem a pé em direção ao Santuário Nacional de Aparecida.

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A combinação de alagamentos, congestionamentos e grande circulação de peregrinos exige atenção redobrada dos motoristas que trafegam pelo Vale do Paraíba.