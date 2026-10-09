A forte tempestade que atingiu São José dos Campos na tarde desta sexta-feira (9), com chuva intensa e queda de granizo, agravou as condições de tráfego na rodovia Presidente Dutra e aumentou o risco para os milhares de romeiros que seguem a pé em direção ao Santuário Nacional de Aparecida.
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A combinação de alagamentos, congestionamentos e grande circulação de peregrinos exige atenção redobrada dos motoristas que trafegam pelo Vale do Paraíba.
Segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), pelo menos cinco pontos de alagamento provocaram retenções na pista sentido Rio de Janeiro, também chamada de pista norte, em trechos de São José dos Campos e Jacareí. A água acumulada comprometeu o fluxo de veículos e deixou o trânsito parado em alguns pontos.
Os principais trechos afetados estão nos quilômetros 151, nas pistas expressa e marginal, 155 e 158, em São José dos Campos, além do quilômetro 168, em Jacareí. A situação se soma à presença de grandes grupos de romeiros que caminham às margens da rodovia em direção a Aparecida, aumentando a necessidade de cautela por parte de motoristas de carros, ônibus, motos e caminhões.
Romeiros provocam lentidão
Além dos alagamentos, a movimentação de peregrinos contribui para a lentidão em diferentes pontos da Via Dutra na tarde desta sexta-feira (9). Em São José dos Campos, o trânsito apresenta dificuldades na pista sentido Rio de Janeiro, nas proximidades da zona leste, da região do Vista Verde e do acesso ao Parque Tecnológico, até a divisa com Caçapava.
Em Taubaté, outro trecho com tráfego complicado fica nas proximidades do entroncamento com a Rodovia Carvalho Pinto, também no sentido Rio de Janeiro. A concentração de romeiros às margens da estrada leva os motoristas a reduzir a velocidade, provocando retenções.
A presença de pontos de apoio ao longo da rodovia também concentra peregrinos em determinados locais. A PRF atua na segurança dos caminhantes em diferentes trechos, mas a combinação de chuva, pista alagada e fluxo intenso aumenta os riscos para quem segue viagem e para os romeiros.
Temporal provoca alagamentos
Os efeitos da tempestade também foram sentidos nas ruas de São José dos Campos. Enxurradas avançaram por vias urbanas, veículos enfrentaram pontos de inundação e moradores relataram quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica.
A força dos ventos e o volume de chuva em curto período ampliaram os transtornos, especialmente para quem precisava se deslocar pela cidade durante a tarde.
Defesa Civil alerta para novos temporais
A Defesa Civil do Estado de São Paulo mantém o alerta para a possibilidade de temporais durante o fim de semana prolongado de 12 de outubro, com atenção especial ao Vale do Paraíba e ao Litoral Norte.
Para sábado (10) e domingo (11), a previsão indica períodos de sol entre nuvens, mas o calor e a umidade podem favorecer a formação de novas áreas de instabilidade durante as tardes. As pancadas podem ocorrer de forma irregular e vir acompanhadas de raios, ventos fortes e queda isolada de granizo.
O cenário também mantém o risco de enxurradas, alagamentos e quedas de galhos e árvores. A orientação para motoristas que vão viajar pelo Vale do Paraíba ou seguir em direção ao Litoral Norte é acompanhar os avisos oficiais, evitar atravessar trechos alagados e procurar abrigo seguro durante as tempestades.
Quem trafega pela Dutra deve redobrar a atenção, reduzir a velocidade em áreas de chuva e manter distância segura do veículo à frente, especialmente nos trechos com romeiros caminhando às margens da pista.