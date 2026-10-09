A força dos ventos e a intensidade de um temporal repentino assustaram moradores de São José dos Campos no fim da tarde desta sexta-feira (9). De acordo com balanço da Defesa Civil do município, o vendaval atingiu impressionantes 72 km/h no bairro Buquirinha 2, na região norte, provocando a queda de árvores e fiação elétrica em diversos pontos da cidade.
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Além das rajadas intensas, a tempestade veio acompanhada de um grande volume de água concentrado em curto espaço de tempo. A estação meteorológica do bairro Rio Comprido, na região sul, registrou o maior acúmulo da cidade: 66 milímetros de chuva em pouco mais de 30 minutos.
Apesar do susto e dos transtornos operacionais, a Defesa Civil confirmou que não foram registradas ocorrências com vítimas.
Queda de árvores e estragos em bairros
A força do vento mobilizou equipes da Secretaria de Manutenção da Cidade para o atendimento de ao menos sete ocorrências de grande porte envolvendo quedas de árvores ou galhos que bloquearam o trânsito em importantes vias municipais.
Entre os pontos mais afetados estão corredores de grande fluxo, como a Avenida Jorge Zarur (sentido Centro), a Rua Madre Paula de São José (Vila Ema) e a Avenida Ouro Fino (Bosque dos Eucaliptos). Vias nos bairros Chácaras Reunidas, Conjunto 31 de Março, Jardim Limoeiro e Bosque dos Ipês também registraram bloqueios. Agentes de mobilidade urbana foram deslocados para orientar os motoristas e organizar o tráfego nos trechos impactados.
No Jardim Satélite, a Defesa Civil foi acionada após uma árvore tombar sobre o muro de uma residência na Rua Tijuca. Já no Jardim Anhembi, a força da tempestade derrubou fios de alta tensão na alça Elizabeth Galvão Baruel. O trecho precisou ser isolado e sinalizado emergencialmente até a chegada da concessionária responsável para o desligamento da rede.
Evento suspenso e monitoramento do Vidoca
Os impactos do temporal também alteraram a rotina de lazer no município. No Centro da Juventude, na região sul, a programação de um evento privado de games e tecnologia precisou ser interrompida preventivamente devido ao volume de água e à intensidade do vento. A administração do espaço avalia a segurança do local para definir a retomada das atividades.
As equipes de emergência da Prefeitura mantêm o monitoramento do Córrego do Vidoca. O leito do manancial apresentou uma elevação significativa no nível da água em razão do temporal, mas, até o momento, não foram registrados transbordamentos ou impactos no tráfego das pistas da Avenida Eduardo Cury.