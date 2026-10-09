A força dos ventos e a intensidade de um temporal repentino assustaram moradores de São José dos Campos no fim da tarde desta sexta-feira (9). De acordo com balanço da Defesa Civil do município, o vendaval atingiu impressionantes 72 km/h no bairro Buquirinha 2, na região norte, provocando a queda de árvores e fiação elétrica em diversos pontos da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Além das rajadas intensas, a tempestade veio acompanhada de um grande volume de água concentrado em curto espaço de tempo. A estação meteorológica do bairro Rio Comprido, na região sul, registrou o maior acúmulo da cidade: 66 milímetros de chuva em pouco mais de 30 minutos.