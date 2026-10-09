09 de outubro de 2026
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Claudio morre aos 75 anos em SJC; veja notas de falecimento

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Pixabay
Claudio morre aos 75 anos em SJC; veja notas de falecimento
Claudio morre aos 75 anos em SJC; veja notas de falecimento

MARCO ANTONIO BRACONI DE MOURA

Idade: 73 anos Data de falecimento: 07/10/2026

Velório: PARQUE DAS FLORES

Sepultamento: CREMATORIO PARQUE DAS FLORES/SJC 09/10/2026 22:00

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CLAUDIO RODRIGUES BARBETTA

Idade: 75 anos Data de falecimento: 08/10/2026

Velório: PARQUE DAS FLORES

Sepultamento: CREMATORIO PARQUE DAS FLORES SJC/SP 09/10/2026 20:00

BENEDITO JOSE DA SILVEIRA

Idade: 79 anos Data de falecimento: 08/10/2026

Velório: URBAM SALA 3 09/10/2026 das 09:00 às 17:00

Sepultamento: CREMATÓRIO CAMPO DAS OLIVEIRAS-JACAREÍ-SP 09/10/2026 17:00

IRACEMA TOLEDO THOMAZ

Idade: 71 anos Data de falecimento: 08/10/2026

Velório: CREMATORIO CAMPO DAS OLIVEIRAS-JACAREI/SP

Sepultamento: CREMATÓRIO CAMPO DAS OLIVEIRAS-JACAREÍ-SP 09/10/2026 17:00

MARIA GORETI DE JESUS

Idade: 74 anos Data de falecimento: 08/10/2026

Velório: PARQUE DAS FLORES

Sepultamento: CEMITERIO PQ. DAS FLORES/SJCAMPOS SP 09/10/2026 17:00

CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DE JESUS SILVA

Idade: 41 anos Data de falecimento: 08/10/2026

Velório: VELÓRIO MUNICIPAL CENTRO

Sepultamento: CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC 09/10/2026 16:30

JOSE BEZERRA FILHO

Idade: 73 anos Data de falecimento: 08/10/2026

Velório: URBAM SALA 5 08/10/2026 das 21:00 às 16:00

Sepultamento: CEM. MUN. PEREGRINA/SANTANA/SJC 09/10/2026 16:00

OLGA ORSI

Idade: 77 anos Data de falecimento: 09/10/2026

Velório: VELÓRIO MUNICIPAL CENTRO

Sepultamento: CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC 09/10/2026 16:00

MARIA APARECIDA QUIRINO DA SILVA

Idade: 74 anos Data de falecimento: 08/10/2026

Velório: URBAM SALA 6 09/10/2026 das 09:30 às 15:30

Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC 09/10/2026 15:30

LIONICIO DA SILVA JUNIOR

Idade: 30 anos Data de falecimento: 26/01/2013

Velório:

Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC 09/10/2026 14:30

MILTON RICARDO FRIGGI

Idade: 54 anos Data de falecimento: 07/10/2026

Velório: URBAM SALA 4 09/10/2026 das 08:00 às 13:30

Sepultamento: CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC 09/10/2026 13:30

JOÃO FLAVIO SILVA SAMPAIO

Idade: 77 anos Data de falecimento: 08/10/2026

Velório: VELÓRIO MUNICIPAL CENTRO

Sepultamento: CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC 09/10/2026 13:30

AUGUSTO LUIZ DE MOURA

Idade: 84 anos Data de falecimento: 08/10/2026

Velório: URBAM SALA 2 09/10/2026 das 07:00 às 13:00

Sepultamento: CREMATÓRIO CAMPO DAS OLIVEIRAS-JACAREÍ-SP 09/10/2026 13:00

MARIA DE LOURDES DE ARAUJO

Idade: 78 anos Data de falecimento: 08/10/2026

Velório: URBAM SALA 6 08/10/2026 das 22:00 às 09:00

Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC 09/10/2026 09:00

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