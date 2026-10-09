MARCO ANTONIO BRACONI DE MOURA
Idade: 73 anos Data de falecimento: 07/10/2026
Velório: PARQUE DAS FLORES
Sepultamento: CREMATORIO PARQUE DAS FLORES/SJC – 09/10/2026 22:00
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CLAUDIO RODRIGUES BARBETTA
Idade: 75 anos Data de falecimento: 08/10/2026
Velório: PARQUE DAS FLORES
Sepultamento: CREMATORIO PARQUE DAS FLORES SJC/SP – 09/10/2026 20:00
BENEDITO JOSE DA SILVEIRA
Idade: 79 anos Data de falecimento: 08/10/2026
Velório: URBAM SALA 3 – 09/10/2026 das 09:00 às 17:00
Sepultamento: CREMATÓRIO CAMPO DAS OLIVEIRAS-JACAREÍ-SP – 09/10/2026 17:00
IRACEMA TOLEDO THOMAZ
Idade: 71 anos Data de falecimento: 08/10/2026
Velório: CREMATORIO CAMPO DAS OLIVEIRAS-JACAREI/SP
Sepultamento: CREMATÓRIO CAMPO DAS OLIVEIRAS-JACAREÍ-SP – 09/10/2026 17:00
MARIA GORETI DE JESUS
Idade: 74 anos Data de falecimento: 08/10/2026
Velório: PARQUE DAS FLORES
Sepultamento: CEMITERIO PQ. DAS FLORES/SJCAMPOS SP – 09/10/2026 17:00
CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DE JESUS SILVA
Idade: 41 anos Data de falecimento: 08/10/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL CENTRO
Sepultamento: CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC – 09/10/2026 16:30
JOSE BEZERRA FILHO
Idade: 73 anos Data de falecimento: 08/10/2026
Velório: URBAM SALA 5 – 08/10/2026 das 21:00 às 16:00
Sepultamento: CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC – 09/10/2026 16:00
OLGA ORSI
Idade: 77 anos Data de falecimento: 09/10/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL CENTRO
Sepultamento: CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC – 09/10/2026 16:00
MARIA APARECIDA QUIRINO DA SILVA
Idade: 74 anos Data de falecimento: 08/10/2026
Velório: URBAM SALA 6 – 09/10/2026 das 09:30 às 15:30
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC – 09/10/2026 15:30
LIONICIO DA SILVA JUNIOR
Idade: 30 anos Data de falecimento: 26/01/2013
Velório:
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC – 09/10/2026 14:30
MILTON RICARDO FRIGGI
Idade: 54 anos Data de falecimento: 07/10/2026
Velório: URBAM SALA 4 – 09/10/2026 das 08:00 às 13:30
Sepultamento: CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC – 09/10/2026 13:30
JOÃO FLAVIO SILVA SAMPAIO
Idade: 77 anos Data de falecimento: 08/10/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL CENTRO
Sepultamento: CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC – 09/10/2026 13:30
AUGUSTO LUIZ DE MOURA
Idade: 84 anos Data de falecimento: 08/10/2026
Velório: URBAM SALA 2 – 09/10/2026 das 07:00 às 13:00
Sepultamento: CREMATÓRIO CAMPO DAS OLIVEIRAS-JACAREÍ-SP – 09/10/2026 13:00
MARIA DE LOURDES DE ARAUJO
Idade: 78 anos Data de falecimento: 08/10/2026
Velório: URBAM SALA 6 – 08/10/2026 das 22:00 às 09:00
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC – 09/10/2026 09:00