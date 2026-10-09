A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitia um alerta severo para pancadas de chuva forte e persistente na região de Jacareí e municípios vizinhos, acompanhadas de raios, rajadas de vento e queda de granizo. A orientação oficial para os moradores das áreas afetadas é buscar abrigo seguro imediatamente.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Para sábado (10) e domingo (11), a previsão meteorológica aponta períodos de sol entre nuvens pela manhã, com aumento de instabilidades ao longo do dia. O calor favorece a formação de áreas de instabilidade, provocando temporais isolados, rajadas de vento e descargas elétricas principalmente no período da tarde.