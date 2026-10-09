A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitia um alerta severo para pancadas de chuva forte e persistente na região de Jacareí e municípios vizinhos, acompanhadas de raios, rajadas de vento e queda de granizo. A orientação oficial para os moradores das áreas afetadas é buscar abrigo seguro imediatamente.
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Para sábado (10) e domingo (11), a previsão meteorológica aponta períodos de sol entre nuvens pela manhã, com aumento de instabilidades ao longo do dia. O calor favorece a formação de áreas de instabilidade, provocando temporais isolados, rajadas de vento e descargas elétricas principalmente no período da tarde.
Segundo o meteorologista da Defesa Civil, William Minhoto, embora não haja previsão de grandes acumulados generalizados de água, as pancadas ocorrem de forma irregular e intensa. Esses temporais localizados podem causar alagamentos, enxurradas, queda de árvores ou galhos e destelhamentos.
Recomendações de segurança
A Defesa Civil orienta moradores e turistas que pretendem aproveitar o feriado prolongado na região do Vale e Litoral Norte a redobrarem os cuidados:
- Motoristas: Reduzam a velocidade, aumentem a distância de segurança em relação ao veículo da frente e nunca tentem atravessar ruas ou rodovias alagadas.
- Locais abertos: Em praias, praças, parques e áreas ao ar livre, interrompa as atividades imediatamente ao sinal de tempestades e procure abrigo seguro — longe de árvores, postes e estruturas metálicas.
Como receber alertas
Para receber os avisos da Defesa Civil via SMS, envie o número do seu CEP para o canal 40199. Em situações de emergência, acione a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.