Se você é do time que devora doramas no streaming, tem uma playlist lotada de K-pop ou simplesmente não resiste a uma boa novidade à mesa, prepara a doma porque o papo de hoje é puro sabor, crocância e aquele toque agridoce irresistível!
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A cultura sul-coreana tomou o mundo de assalto — das telas da TV até a rotina de cuidados com a pele —, e era questão de tempo para essa onda desembarcar de com força na nossa gastronomia. O Outback Steakhouse resolveu abraçar a tendência e lançou a campanha Outbac-K: Os Sabores da Coreia do Nosso Jeito.
Foram quase 12 meses de testes e cerca de 50 receitas desenvolvidas até chegar em um menu focado no equilíbrio perfeito entre o picante e o adocicado, trazendo insumos importados diretamente da Ásia e transformando a experiência em um verdadeiro banquete para compartilhar.
O que vem nesse banquete oriental?
O grande destaque nos salões é a Outbac-K Experience (R$ 159,90), uma jornada pensada para reunir os amigos ao redor da mesa. O combo traz:
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K-Ribs: A famosa costelinha suína, que ganha a companhia do BBQ Gochujang (molho coreano levemente adocicado e picante na medida).
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K-Chicken: Pedaços de frango empanados e suculentos com molho Orange Sweet Chilli, que mistura pimenta suave e notas cítricas de laranja.
K-orean Dog: Três unidades do icônico cachorro-quente no palito que é febre nas feiras de rua de Seul e figurinha carimbada nos doramas — recheado com muito queijo derretido e coberto por uma casquinha ultra crocante à base de yakisoba.
Acompanhamentos: Uma salada asiática fresca e um acompanhamento à escolha.
Para quem quiser apenas um petisco para acompanhar o bate-papo, a porção de K-Chicken sai por R$ 84,90. E se a ideia for curtir um dorama no sofá de casa, dá para pedir a K-Box pelo delivery (a partir de R$ 199,90), com costela, 400g de frango frito, mini corn dogs, fritas e molhos variados.
Um golo de frescor: Os drinks da rodada
É claro que um bom banquete pede um drink à altura! A marca apostou em ingredientes tradicionais orientais para montar duas opções que entram no tradicional Happy Hour com 50% de desconto:
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K-Frozen (R$ 38,90): Mistura alcoólica de saquê, chá verde matchá, mel e a fruta cítrica Yuzu.
Mocktail K-Bubble (R$ 34,90): Opção sem álcool bem divertida que une chá de lichia, toque de Yuzu, tônica equelas bubbles de morango que estouram na boca.
Da mesa para o nécessaire (e direto para Seul!)
A experiência não para no prato. O Outback juntou forças com a Sephora para unir duas grandes paixões da K-Culture: comida e beleza.
A cada R$ 100 consumidos nos restaurantes ou no delivery, basta cadastrar a nota fiscal no site oficial ou WhatsApp para concorrer a 4 viagens com acompanhante para a capital sul-coreana, Seul! Além do prêmio principal, a promoção distribui 3 mil prêmios instantâneos, incluindo gift cards de R$ 150 na Sephora e vouchers de R$ 50 para gastar no próprio restaurante.
A novidade já está disponível em todas as unidades do Outback no Brasil (inclusive aqui no Vale do Paraíba) e fica no cardápio até o dia 29 de novembro de 2026. E você, pronto para trocar o talher pelos chopsticks e se jogar nessa imersão gastronômica? Bom apetite!