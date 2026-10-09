Uma forte chuva acompanhada de granizo atingiu São José dos Campos na tarde desta sexta-feira (9). A rápida mudança nas condições climáticas surpreendeu moradores de diferentes regiões da cidade, registrando enxurradas e precipitação com pedras de gelo.
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Imagens registradas por motoristas e pedestres mostram ruas cobertas pela água e forte volume de enxurrada subindo o nível das calçadas em vias movimentadas. O temporal ocorreu em meio a um período de instabilidades climáticas e reforça a necessidade de atenção redobrada durante os deslocamentos pela cidade.
Alerta da Defesa Civil para o Feriado Prolongado
A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta de "atenção" para a possibilidade de novas pancadas de chuva forte durante o fim de semana prolongado de 12 de outubro, com foco no Vale do Paraíba e Litoral Norte.
A previsão para sábado (10) e domingo (11) indica períodos de sol entre nuvens, seguidos pelo aumento do calor e das instabilidades ao longo do dia. Há risco de temporais isolados acompanhados de raios, rajadas de vento e novas quedas de granizo.
Segundo o meteorologista da Defesa Civil, William Minhoto, as pancadas devem ocorrer de maneira irregular, concentrando-se principalmente durante as tardes.
Apesar de não haver previsão de acumulados expressivos e generalizados, os temporais isolados podem provocar alagamentos, enxurradas, destelhamentos e queda de galhos ou árvores.
Recomendações e Orientação de Segurança
A Defesa Civil orienta moradores e turistas que pretendem viajar ou aproveitar o feriado na região a acompanhar os comunicados oficiais:
Para motoristas: Reduza a velocidade, mantenha maior distância do veículo à frente e nunca tente atravessar ruas ou avenidas alagadas.
Em praias, parques e praças: Interrompa imediatamente atividades ao ar livre ao sinal de tempestades e procure abrigo seguro, longe de árvores, postes e estruturas metálicas.
Canais de Alerta e Emergência: Para receber alertas gratuitos por SMS, envie o CEP da sua residência para o número 40199. Em casos de emergência, acione a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.