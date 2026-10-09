Uma forte chuva acompanhada de granizo atingiu São José dos Campos na tarde desta sexta-feira (9). A rápida mudança nas condições climáticas surpreendeu moradores de diferentes regiões da cidade, registrando enxurradas e precipitação com pedras de gelo.

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Imagens registradas por motoristas e pedestres mostram ruas cobertas pela água e forte volume de enxurrada subindo o nível das calçadas em vias movimentadas. O temporal ocorreu em meio a um período de instabilidades climáticas e reforça a necessidade de atenção redobrada durante os deslocamentos pela cidade.

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