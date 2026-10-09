Uma forte chuva acompanhada de granizo atingiu São José dos Campos na tarde desta sexta-feira (9). A mudança nas condições climáticas chamou a atenção de moradores de diferentes regiões da cidade, com a ocorrência de pedras de gelo.

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O temporal ocorre em meio às instabilidades climáticas e reforça a necessidade de atenção por parte dos moradores, especialmente durante deslocamentos pelas ruas e avenidas.