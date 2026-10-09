O naufrágio de uma embarcação mobiliza equipes de resgate nesta sexta-feira (9) em Ilhabela, no Litoral Norte. O acidente ocorreu na região do través de Pirabura, nas proximidades do Farol da Ponta do Boi. Três pessoas estavam a bordo da embarcação Shot: um casal foi socorrido e um homem permanece desaparecido.

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O GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) atende à ocorrência e mantém as buscas pelo homem. A embarcação LA Benedito também foi acionada para verificar a situação e auxiliar nas operações de procura pela vítima.