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SALVAMENTO

Naufrágio em Ilhabela deixa homem desaparecido e casal resgatado

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
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GBMar
Imagem ilustrativa
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O naufrágio de uma embarcação mobiliza equipes de resgate nesta sexta-feira (9) em Ilhabela, no Litoral Norte. O acidente ocorreu na região do través de Pirabura, nas proximidades do Farol da Ponta do Boi. Três pessoas estavam a bordo da embarcação Shot: um casal foi socorrido e um homem permanece desaparecido.

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O GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) atende à ocorrência e mantém as buscas pelo homem. A embarcação LA Benedito também foi acionada para verificar a situação e auxiliar nas operações de procura pela vítima.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade das pessoas envolvidas nem detalhes sobre as circunstâncias do naufrágio. O GBMar segue atuando na ocorrência, e novas informações devem ser divulgadas após a confirmação dos dados.

*Matéria em atualização

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