O Viapol São José entra em quadra na tarde deste sábado (10), a partir das 16h, quando recebe o Vôlei Suzano, no jogo de volta das semifinais do Campeonato Paulista masculino de vôlei em 2026. A partida acontece na Farma Conde Arena, em São José dos Campos.
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Como tem melhor campanha que o rival, o time da região tem esse direito de decidir diante da torcida. No entanto, tem uma missão das mais complicadas logo mais.
Afinal de contas, perdeu o jogo de ida por 3 a 1, de virada, na Grande São Paulo, na última quarta-feira. Desta forma, os comandados do técnico Flávio Tavares, precisa vencer a partida por qualquer placar.
Com isso, irá provocar o chamado Golden Set, um set de desempate onde quem vencer irá para a decisão contra o vencedor do confronto entre Vôlei Renata de Campinas e Itaquaquecetuba.
Até agora, o vôlei joseense tem o terceiro lugar como melhor colocação na história. E, se for para a final, terá um feito inédito, considerando todas as equipes que já representaram a cidade ao longo dos anos.
O treinador da equipe de São José dos Campos entende que o fato de decidir em casa pode ser um diferencial. E acredita na possibilidade de classificação.
“Nós lutamos e conquistamos o direito de decidir a série em casa. Temos a chance de ter a torcida ao nosso lado para nos empurrar no momento mais crítico dos playoffs, e isso certamente pode fazer a diferença ao nosso favor. Nós contamos muito com o apoio dos torcedores para encherem a Farma Conde Arena e serem o nosso sétimo jogador, porque dentro de quadra não vai faltar entrega do nosso time, vamos lutar até o fim para tentar o resultado e conseguirmos avançar à final”, disse.
Ingressos
O clube manteve os valores praticados na fase inicial. Os ingressos de arquibancada estão disponíveis por R$ 20, com opção de meia-entrada solidária por R$ 10 mediante a doação de um quilo de alimento não perecível, limitada a 40% da carga total de ingressos, para serem destinados ao Fundo Social da cidade.
Crianças menores de 4 anos de idade não pagam, desde que acompanhadas de um adulto pagante. Os ingressos para o setor das frisas têm valor único de R$ 40. Um lugar nas cadeiras de quadra está disponível a preço único de R$ 80. O estacionamento da Farma Conde Arena estará disponível para todos gratuitamente.
“Devido à alta procura esperada para este jogo, o clube recomenda que os torcedores cheguem cedo ao ginásio para evitarem filas próximo ao horário da partida e aproveitem das ações preparadas para o pré-jogo”, diz o Viapol São José em seu site oficial. As vendas antecipadas acontecem no site do Ticket Fácil.