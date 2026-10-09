O Viapol São José entra em quadra na tarde deste sábado (10), a partir das 16h, quando recebe o Vôlei Suzano, no jogo de volta das semifinais do Campeonato Paulista masculino de vôlei em 2026. A partida acontece na Farma Conde Arena, em São José dos Campos.

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Como tem melhor campanha que o rival, o time da região tem esse direito de decidir diante da torcida. No entanto, tem uma missão das mais complicadas logo mais.