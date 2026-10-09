A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta de "atenção" para a possibilidade de pancadas de chuva durante o fim de semana prolongado de 12 de outubro, com atenção para o Vale do Paraíba e o Litoral Norte.
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A previsão para sábado (10) e domingo (11) indica períodos de sol entre nuvens, seguidos pelo aumento das instabilidades ao longo do dia, com possibilidade de raios, rajadas de vento e queda isolada de granizo.
Apesar de não haver previsão de acumulados expressivos de chuva de forma generalizada, temporais localizados podem provocar alagamentos, enxurradas, quedas de galhos e árvores e destelhamentos.
Segundo o meteorologista da Defesa Civil, William Minhoto, as pancadas devem ocorrer de maneira irregular, principalmente durante as tardes, quando o calor favorece a formação de áreas de instabilidade.
A Defesa Civil orienta moradores e turistas que pretendem aproveitar o feriado no Vale do Paraíba e nas praias do Litoral Norte a acompanhar os comunicados oficiais e redobrar os cuidados durante as tempestades.
Motoristas devem reduzir a velocidade, aumentar a distância entre veículos e nunca atravessar ruas ou rodovias alagadas.
Em praias, praças e parques, a recomendação é interromper as atividades ao ar livre diante da aproximação de temporais e procurar abrigo seguro, longe de árvores, postes e estruturas metálicas.
Para receber alertas por SMS, basta enviar o CEP da localidade para o número 40199. Em emergências, os telefones são 199, da Defesa Civil, e 193, do Corpo de Bombeiros.