A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta de "atenção" para a possibilidade de pancadas de chuva durante o fim de semana prolongado de 12 de outubro, com atenção para o Vale do Paraíba e o Litoral Norte.

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A previsão para sábado (10) e domingo (11) indica períodos de sol entre nuvens, seguidos pelo aumento das instabilidades ao longo do dia, com possibilidade de raios, rajadas de vento e queda isolada de granizo.