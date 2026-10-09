O vice-governador de São Paulo, Felicio Ramuth (MDB), afirmou em entrevista a OVALE que o Vale do Paraíba será prioridade na instalação das câmeras do programa Muralha Paulista. O edital para a implantação do sistema na região foi suspenso em outubro de 2023 e ainda não foi retomado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo ele, o edital para a compra de 20 mil equipamentos para todo o estado deve ser publicado, e as primeiras câmeras serão destinadas à região. Felicio atribuiu os atrasos a questionamentos de empresas e decisões envolvendo o TCE (Tribunal de Contas do Estado).