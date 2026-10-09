Um homem de 53 anos foi agredido fisicamente e baleado duas vezes nas costas por quatro suspeitos na madrugada desta sexta-feira (9), no bairro Parque Interlagos, na zona sul de São José dos Campos. Mesmo ferido, a vítima conseguiu se arrastar até o local onde foi encontrada. O caso é investigado pela Polícia Civil como tentativa de homicídio.
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A ocorrência foi registrada por volta da meia-noite, na região da Rua A. Segundo informações preliminares da investigação, a vítima estava em uma praça quando foi abordada por aproximadamente quatro homens, que a levaram para outro local.
No local, ele teria sido agredido e atingido pelos disparos de arma de fogo. A vítima sofreu duas perfurações nas costas, mas conseguiu se arrastar até o ponto onde foi localizada.
Estado grave
A Polícia Militar foi acionada e prestou os primeiros atendimentos até a chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Em seguida, o baleado foi encaminhado ao Pronto-Socorro da Vila Industrial.
De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Civil, o homem permaneceu hospitalizado em estado grave e precisou passar por cirurgia.
A investigação está sob responsabilidade da 3ª Delegacia de Investigação de Homicídios da Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais) de São José dos Campos.
Os policiais realizam diligências para esclarecer as circunstâncias do ataque, identificar os quatro suspeitos e descobrir a motivação do crime.
Até o momento, ninguém foi identificado como autor da tentativa de homicídio, e a motivação do ataque permanece desconhecida. Segundo a Polícia Civil, nenhuma linha de investigação foi descartada.