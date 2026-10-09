Um homem de 53 anos foi agredido fisicamente e baleado duas vezes nas costas por quatro suspeitos na madrugada desta sexta-feira (9), no bairro Parque Interlagos, na zona sul de São José dos Campos. Mesmo ferido, a vítima conseguiu se arrastar até o local onde foi encontrada. O caso é investigado pela Polícia Civil como tentativa de homicídio.

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A ocorrência foi registrada por volta da meia-noite, na região da Rua A. Segundo informações preliminares da investigação, a vítima estava em uma praça quando foi abordada por aproximadamente quatro homens, que a levaram para outro local.