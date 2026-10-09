A PRF (Polícia Rodoviária Federal) utiliza um helicóptero para reforçar a segurança dos romeiros que seguem pela rodovia Presidente Dutra (BR-116) em direção ao Santuário Nacional de Aparecida, no Vale do Paraíba. A atuação aérea integra a Operação Aparecida 2026, que mobiliza equipes de fiscalização e socorro para prevenir acidentes durante o período de maior movimentação de peregrinos.
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Com o helicóptero Bell 407, os policiais conseguem monitorar trechos da rodovia, identificar situações de risco e orientar as equipes em solo sobre pontos que exigem atenção. A estratégia busca proteger tanto os fiéis que caminham às margens da Dutra quanto os motoristas que utilizam a principal ligação rodoviária entre São Paulo e Rio de Janeiro. Neste ano, são esperados mais de 40 mil romeiros pela Dutra.
Riscos na Dutra
A visão aérea permite acompanhar o deslocamento de grandes grupos de romeiros, além de pequenos grupos e pessoas que fazem a peregrinação individualmente. Do alto, os policiais conseguem identificar concentrações de pedestres, aproximações perigosas das faixas de rolamento e travessias que podem colocar os fiéis em risco.
As informações são compartilhadas com as equipes terrestres, que podem direcionar viaturas para os locais que precisam de maior atenção. O monitoramento também ajuda a identificar congestionamentos, acidentes, veículos parados em pontos inadequados e outras ocorrências que possam comprometer a segurança viária.
A integração entre o trabalho aéreo e o terrestre ganha importância nos dias que antecedem 12 de outubro, quando milhares de fiéis percorrem a rodovia para participar das celebrações em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.
Socorro em acidentes graves
Além da fiscalização, o helicóptero pode transportar equipes de socorro até locais de acidentes graves. Em situações de congestionamento intenso ou interrupção do tráfego, o deslocamento de ambulâncias pode ser prejudicado, atrasando a chegada dos profissionais.
Quando há condições operacionais e de segurança, a aeronave permite levar socorristas a pontos próximos das ocorrências e reduzir o tempo necessário para iniciar o atendimento às vítimas.
O recurso amplia a capacidade de resposta da PRF em situações críticas, nas quais a rapidez do atendimento pode fazer diferença para a sobrevivência dos envolvidos.
Operação Aparecida
A Operação Aparecida 2026 começou em 1º de outubro e segue até o dia 13. A mobilização tem como foco a segurança dos romeiros e dos demais usuários da Rodovia Presidente Dutra durante o período de peregrinações ao Santuário Nacional.
A PRF orienta os fiéis a utilizarem os caminhos destinados à peregrinação e evitarem caminhar sobre as faixas de rolamento. Também recomenda o uso de roupas claras ou dispositivos refletivos, a caminhada no sentido contrário ao fluxo de veículos e a redução dos deslocamentos durante a noite.
Para os motoristas, a orientação é reduzir a velocidade nos trechos com presença de pedestres, manter distância segura dos demais veículos e respeitar a sinalização e as instruções dos policiais.
O reforço na fiscalização busca diminuir os riscos em um período de grande circulação de pessoas pela Dutra, quando a atenção de romeiros e condutores é fundamental para evitar acidentes.