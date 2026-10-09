A PRF (Polícia Rodoviária Federal) utiliza um helicóptero para reforçar a segurança dos romeiros que seguem pela rodovia Presidente Dutra (BR-116) em direção ao Santuário Nacional de Aparecida, no Vale do Paraíba. A atuação aérea integra a Operação Aparecida 2026, que mobiliza equipes de fiscalização e socorro para prevenir acidentes durante o período de maior movimentação de peregrinos.

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Com o helicóptero Bell 407, os policiais conseguem monitorar trechos da rodovia, identificar situações de risco e orientar as equipes em solo sobre pontos que exigem atenção. A estratégia busca proteger tanto os fiéis que caminham às margens da Dutra quanto os motoristas que utilizam a principal ligação rodoviária entre São Paulo e Rio de Janeiro. Neste ano, são esperados mais de 40 mil romeiros pela Dutra.

Riscos na Dutra