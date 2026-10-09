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RODOVIA

PRF flagra motorista sem CNH e com maconha na Dutra, em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/PRF
Motorista foi detido pela Polícia Rodoviária Federal
Motorista foi detido pela Polícia Rodoviária Federal

Um motorista sem CNH (Carteira Nacional de Habilitação) foi flagrado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) realizando manobras perigosas na rodovia Presidente Dutra (BR-116), nas proximidades do km 104, em Taubaté, no sentido Rio de Janeiro. Durante a abordagem, os agentes encontraram porções de maconha e uma garrafa de cerveja aberta no interior do veículo.

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A ocorrência começou quando uma equipe da PRF seguia para atender a um acidente na rodovia e avistou um Fiat Uno trafegando de forma irregular. Segundo os policiais, o motorista alternava entre o acostamento e a pista de rolamento, além de realizar ultrapassagens arriscadas.

Mesmo com a aproximação da viatura, o condutor continuou as manobras e chegou a dificultar a passagem dos agentes. Durante o acompanhamento, os policiais também relataram ter visto o motorista aparentemente fumando um cigarro de maconha enquanto dirigia.

Após receber ordem de parada, o motorista foi abordado. Na fiscalização, os policiais constataram que ele não tinha habilitação e apresentava olhos avermelhados e comportamento alterado, sinais que levantaram suspeitas de consumo de substâncias psicoativas.

Dentro do Fiat Uno, foram encontradas duas pequenas porções de maconha, uma garrafa de cerveja aberta e um pacote com fumo ou outra erva não identificada.

Questionado pelos policiais, o condutor admitiu ter consumido bebida alcoólica, mas afirmou que as manobras ocorreram porque o cabo da embreagem havia se rompido, dificultando o controle do automóvel.

O motorista se recusou a realizar o teste do bafômetro. A equipe também identificou outras irregularidades no veículo, que estava com o licenciamento vencido e apresentava problemas de conservação, como pneu desgastado e banco solto.

Diante das condições do automóvel e das infrações constatadas, o Fiat Uno foi recolhido administrativamente. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil, que ficou responsável pelas providências cabíveis.

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