Um motorista sem CNH (Carteira Nacional de Habilitação) foi flagrado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) realizando manobras perigosas na rodovia Presidente Dutra (BR-116), nas proximidades do km 104, em Taubaté, no sentido Rio de Janeiro. Durante a abordagem, os agentes encontraram porções de maconha e uma garrafa de cerveja aberta no interior do veículo.

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A ocorrência começou quando uma equipe da PRF seguia para atender a um acidente na rodovia e avistou um Fiat Uno trafegando de forma irregular. Segundo os policiais, o motorista alternava entre o acostamento e a pista de rolamento, além de realizar ultrapassagens arriscadas.