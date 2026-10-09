Um motorista sem CNH (Carteira Nacional de Habilitação) foi flagrado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) realizando manobras perigosas na rodovia Presidente Dutra (BR-116), nas proximidades do km 104, em Taubaté, no sentido Rio de Janeiro. Durante a abordagem, os agentes encontraram porções de maconha e uma garrafa de cerveja aberta no interior do veículo.
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A ocorrência começou quando uma equipe da PRF seguia para atender a um acidente na rodovia e avistou um Fiat Uno trafegando de forma irregular. Segundo os policiais, o motorista alternava entre o acostamento e a pista de rolamento, além de realizar ultrapassagens arriscadas.
Mesmo com a aproximação da viatura, o condutor continuou as manobras e chegou a dificultar a passagem dos agentes. Durante o acompanhamento, os policiais também relataram ter visto o motorista aparentemente fumando um cigarro de maconha enquanto dirigia.
Após receber ordem de parada, o motorista foi abordado. Na fiscalização, os policiais constataram que ele não tinha habilitação e apresentava olhos avermelhados e comportamento alterado, sinais que levantaram suspeitas de consumo de substâncias psicoativas.
Dentro do Fiat Uno, foram encontradas duas pequenas porções de maconha, uma garrafa de cerveja aberta e um pacote com fumo ou outra erva não identificada.
Questionado pelos policiais, o condutor admitiu ter consumido bebida alcoólica, mas afirmou que as manobras ocorreram porque o cabo da embreagem havia se rompido, dificultando o controle do automóvel.
O motorista se recusou a realizar o teste do bafômetro. A equipe também identificou outras irregularidades no veículo, que estava com o licenciamento vencido e apresentava problemas de conservação, como pneu desgastado e banco solto.
Diante das condições do automóvel e das infrações constatadas, o Fiat Uno foi recolhido administrativamente. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil, que ficou responsável pelas providências cabíveis.