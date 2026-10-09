São José dos Campos recebe a exposição internacional 'Capela Sistina de Michelangelo'. Em cartaz no CenterVale Shopping, a mostra apresenta reproduções em tamanho real dos 34 afrescos pintados pelo mestre italiano no teto e no altar da capela no Vaticano, incluindo as obras 'A Criação de Adão' e 'O Juízo Final'.

Produzidas a partir de imagens licenciadas em alta resolução, as impressões permitem que os visitantes observem os detalhes das pinturas a cerca de quatro metros de distância.

Além das obras, painéis informativos e um aplicativo gratuito de audioguia enriquecem a visita com detalhes e contextos históricos.

História e obras