São José dos Campos recebe a exposição internacional 'Capela Sistina de Michelangelo'. Em cartaz no CenterVale Shopping, a mostra apresenta reproduções em tamanho real dos 34 afrescos pintados pelo mestre italiano no teto e no altar da capela no Vaticano, incluindo as obras 'A Criação de Adão' e 'O Juízo Final'.
Produzidas a partir de imagens licenciadas em alta resolução, as impressões permitem que os visitantes observem os detalhes das pinturas a cerca de quatro metros de distância.
Além das obras, painéis informativos e um aplicativo gratuito de audioguia enriquecem a visita com detalhes e contextos históricos.
História e obras
Os afrescos do teto da Capela Sistina cobrem uma área de aproximadamente 800 metros quadrados com passagens bíblicas sobre a criação do mundo, a história de Noé e representações de profetas. O projeto foi concluído por Michelangelo em 1512, após quatro anos e meio de trabalho, a pedido do papa Júlio II.
Décadas mais tarde, entre 1536 e 1541, o artista retornou ao local para pintar a parede do altar com a obra 'O Juízo Final'.
Reprodução de A Criação de Adão/ Luyse Camargo
Detalhe de O Juízo Final/ Luyse Camargo
Serviço
A atração tem classificação livre e acessibilidade para PCDs (Pessoas com Deficiência).
O funcionamento ocorre de terça a sexta-feira, das 14h às 22h; aos sábados, das 10h às 22h; e aos domingos e feriados, das 12h às 20h. A última sessão inicia sempre às 21h15 (de terça a sábado) e às 19h15 (domingos e feriados), com entradas organizadas em intervalos a cada 30 minutos.
Os ingressos podem ser adquiridos no site e na bilheteria física, com condições especiais para combos promocionais. Crianças de até 2 anos não pagam.
O CenterVale Shopping fica localizado na avenida Deputado Benedito Matarazzo, nº 9403, no Jardim Osvaldo Cruz, em São José dos Campos.