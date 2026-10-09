A Concessionária Tamoios espera que cerca de 152 mil veículos cruzem a Rodovia dos Tamoios entre 9 e 13 de outubro de 2026, feriado de Nossa Senhora Aparecida.

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Para suprir a alta demanda, a empresa reforçará o efetivo de atendimento e disponibilizará guinchos extras ao longo do trecho. Nas praças de pedágio tradicionais, a Operação Papa Filas poderá ser acionada, sendo recomendado o uso de TAGs (Veloe, ConectCar, Move Mais, Taggy ou Sem Parar) ou pagamento por aproximação nas cabines de autoatendimento.