A Concessionária Tamoios espera que cerca de 152 mil veículos cruzem a Rodovia dos Tamoios entre 9 e 13 de outubro de 2026, feriado de Nossa Senhora Aparecida.
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Para suprir a alta demanda, a empresa reforçará o efetivo de atendimento e disponibilizará guinchos extras ao longo do trecho. Nas praças de pedágio tradicionais, a Operação Papa Filas poderá ser acionada, sendo recomendado o uso de TAGs (Veloe, ConectCar, Move Mais, Taggy ou Sem Parar) ou pagamento por aproximação nas cabines de autoatendimento.
O fluxo mais intenso no sentido litoral é esperado para sexta-feira (9), a partir das 16h, e sábado (10), a partir das 6h. Já no sentido São José dos Campos, a concentração de veículos deve ocorrer na segunda-feira (12), a partir das 8h.
Obras
Não haverá fechamento noturno dos túneis para manutenção no período da operação. As obras no sentido litoral ficam suspensas de sexta (9) a domingo (11), podendo ocorrer na segunda-feira (12) a depender do tráfego.
No sentido São José dos Campos, intervenções poderão ser realizadas na sexta (9) e no sábado (10) conforme o fluxo, com paralisação total das atividades de domingo (11) até as 14h de terça-feira (13). Devido a obras em andamento, há interdição pontual de faixa no km 18 do Contorno Sul e nos kms 75, 77 e 79 da Serra Antiga.
Pedágios
Os motoristas que utilizarem o Contorno Sul devem ficar atentos ao sistema de pedágio eletrônico (free flow) no km 13,5, com tarifa de R$ 5,90 nos dois sentidos.
Sem praças físicas, a leitura é automática por TAG ou, para quem não possui o dispositivo, mediante pagamento via site (freeflowtamoios.com.br), aplicativo Tamoios ou totens nos pontos de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) nos kms 10,8 e 20.
Acessos
Quem chega ao litoral pela Serra Antiga da Tamoios pode acessar os Contornos (Norte e Sul) na altura do km 82 (na curva à direita antes do Supermercado Shibata).
Para pegar o Contorno Norte (sentido Massaguaçu/Ubatuba), o usuário deverá acessar essa alça no km 82 e fazer o retorno cerca de 500 metros à frente (no viaduto em forma de ferradura). Para pegar o Contorno Sul (sentido São Sebastião), o usuário deverá acessar a alça do km 82 e seguir sempre em frente.
A Concessionária Tamoios poderá adotar ações para reforçar a segurança viária nos Contornos em virtude do reflexo do trânsito que pode se formar nas chegadas à serrinha da Massaguaçu (Contorno Norte) e a São Sebastião (Contorno Sul), ambos fora do trecho administrado pela Concessionária.
Quando necessário, haverá fechamento do trânsito antes dos túneis, evitando que os motoristas fiquem parados lá dentro.