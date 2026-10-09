O IPSM (Instituto de Previdência do Servidor Municipal) de São José dos Campos abriu inscrições para um concurso com 17 vagas efetivas de nível superior, além da formação de cadastro reserva.
Somadas a benefícios e gratificações, as remunerações finais variam de R$ 6.882,58 a R$ 8.956,74, conforme o cargo escolhido.
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Vagas
As oportunidades são para as funções de analista em gestão previdenciária (8 vagas), analista previdenciário na área de administração (5 vagas) e de direito (2 vagas).
Há também vagas individuais para analista previdenciário em tecnologia da informação (1 vaga) e psicologia (1 vaga), além de cadastro reserva para assistente social e médico.
Os contratados contarão com pacote de benefícios que inclui vale-transporte, vale-alimentação e gratificação previdenciária. Clique aqui para consultar o edital.
Inscrições
As inscrições devem ser efetuadas no site da banca organizadora, o Instituto AOCP, até as 14h do dia 30 de outubro de 2026. A taxa de participação é de R$ 89,00.
Candidatos inscritos no Cadastro Único do Governo Federal que se enquadrem nas condições do edital têm até as 12h do dia 9 de outubro de 2026 para solicitar a isenção do pagamento.
Prova
O processo seletivo será realizado em etapa única, composta por uma prova objetiva eliminatória e classificatória contendo 60 questões de múltipla escolha.
O exame está agendado para o dia 13 de dezembro de 2026 e abordará disciplinas de língua portuguesa, raciocínio lógico, noções de informática, noções de direito, legislação municipal e institucional e conhecimentos específicos, a depender do cargo.
A divulgação dos locais e horários de prova ocorrerá no edital de convocação do dia 23 de novembro de 2026.