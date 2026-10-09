O IPSM (Instituto de Previdência do Servidor Municipal) de São José dos Campos abriu inscrições para um concurso com 17 vagas efetivas de nível superior, além da formação de cadastro reserva.

Somadas a benefícios e gratificações, as remunerações finais variam de R$ 6.882,58 a R$ 8.956,74, conforme o cargo escolhido.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Vagas