As rodovias Presidente Dutra e Rio-Santos devem receber cerca de 1,66 milhão de veículos durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida, celebrado na próxima segunda-feira (12).
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A previsão da concessionária RioSP, responsável pelas duas rodovias, considera o movimento de saída e retorno do feriado e indica períodos de tráfego intenso tanto no Vale do Paraíba quanto no Litoral Norte.
A Via Dutra deve concentrar a maior parte do fluxo, com aproximadamente 1,45 milhão de veículos. Na Rio-Santos, a estimativa é de 213 mil veículos ao longo do período.
O aumento da circulação exige atenção redobrada dos motoristas, principalmente nos trechos próximos a Aparecida, onde milhares de fiéis seguem a pé ou de bicicleta em direção ao Santuário Nacional.
Horários de pico na Dutra
Na saída para o feriado, a sexta-feira (9) deve concentrar o maior volume de tráfego na Via Dutra. A concessionária estima a passagem de 335.077 veículos, com pico entre 17h e 18h.
No sábado (10), a previsão é de 310.573 veículos. Já no retorno, a segunda-feira (12) deve registrar cerca de 293.976 veículos, enquanto na terça-feira (13) são esperados outros 283.413.
O planejamento da viagem e a consulta às condições de tráfego antes de sair podem ajudar a evitar os horários mais movimentados.
Rio-Santos terá fluxo intenso
Na Rio-Santos, rodovia que conecta destinos turísticos do litoral paulista e da Costa Verde fluminense, a previsão é de 213.146 veículos durante o feriado.
Na sexta-feira (9), são esperados 55.860 veículos, com maior movimento entre 11h e 12h. No sábado (10), a estimativa é de 47.802 veículos.
Na volta do feriado, a segunda-feira (12) deve registrar 43.528 veículos, seguida pela terça-feira (13), com previsão de 38.993 veículos.
A rodovia é um dos principais acessos a cidades como Ubatuba, Paraty, Angra dos Reis, Mangaratiba e Itaguaí, destinos que costumam atrair turistas durante os feriados prolongados.
Operação Romaria Segura
Com a aproximação do Dia de Nossa Senhora Aparecida, a RioSP mantém a operação Romaria Segura 2026 para orientar e oferecer suporte aos fiéis que percorrem a Via Dutra e a Rota da Luz rumo ao Santuário Nacional de Aparecida.
A estrutura conta com 23 tendas de orientação ao longo da Dutra e outras seis na Rota da Luz. Os pontos foram distribuídos estrategicamente pelo trajeto dos peregrinos e podem ser consultados no mapa interativo da operação (acesse aqui).
Nas tendas instaladas na Via Dutra, os romeiros recebem itens de segurança e podem utilizar pontos para recarregar celulares. A concessionária prevê a distribuição de 30 mil coletes refletivos, 120 mil fitas refletivas, 3 mil lanternas para ciclistas e 90 mil garrafas de água.
Na Rota da Luz, os espaços oferecem água, frutas, massagem, apoio operacional, ambulância e orientações de segurança.
A concessionária também reforçou a estrutura de atendimento na Dutra, com ambulância extra e Veículos de Intervenção Rápida, equipados com equipes de médicos, enfermeiros e socorristas posicionadas em pontos estratégicos.
Ao longo da rodovia, cerca de 500 placas e faixas reforçam as orientações para motoristas, ciclistas e pedestres.
Orientações de segurança
A presença de peregrinos às margens da Via Dutra exige cuidados de todos os usuários da rodovia. A concessionária recomenda seguir as orientações para reduzir o risco de acidentes.
Para quem vai a pé até Aparecida:
Caminhe no sentido contrário ao fluxo de veículos
Utilize passarelas sempre que estiverem disponíveis
Vista roupas claras e use materiais refletivos
Mantenha-se hidratado durante o percurso
Respeite a sinalização e as orientações das equipes de apoio
Para os ciclistas:
Pedale no mesmo sentido do tráfego
Utilize equipamentos de segurança e materiais refletivos
Respeite a sinalização e as orientações das equipes
Para os motoristas:
Reduza a velocidade ao se aproximar de peregrinos
Mantenha a atenção redobrada durante todo o trajeto
Tenha cautela nas ultrapassagens
Fique atento às entradas e saídas de cidades e postos de serviço
Não utilize o acostamento para parar, exceto em situações de emergência
A RioSP recomenda que os motoristas consultem as condições de tráfego antes de iniciar a viagem. Com o aumento da circulação e a presença de romeiros nas estradas, o respeito à sinalização e a atenção aos demais usuários são fundamentais para um feriado mais seguro.