As rodovias Presidente Dutra e Rio-Santos devem receber cerca de 1,66 milhão de veículos durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida, celebrado na próxima segunda-feira (12).

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A previsão da concessionária RioSP, responsável pelas duas rodovias, considera o movimento de saída e retorno do feriado e indica períodos de tráfego intenso tanto no Vale do Paraíba quanto no Litoral Norte.