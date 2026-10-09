Duas intervenções da Polícia Militar no bairro Cecap, em Lorena, resultaram na captura de uma mulher procurada pela Justiça e na apreensão de uma adolescente por ato infracional análogo ao tráfico de drogas na última quinta-feira (8).

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A primeira ocorrência aconteceu pela manhã, quando policiais do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) surpreenderam uma jovem comercializando entorpecentes no bairro. Com a menor, os agentes apreenderam 66 pinos de cocaína, um telefone celular e R$ 30 em espécie. Ela foi conduzida ao Plantão Policial e, após os procedimentos cabíveis, acabou liberada aos responsáveis.