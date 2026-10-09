Duas intervenções da Polícia Militar no bairro Cecap, em Lorena, resultaram na captura de uma mulher procurada pela Justiça e na apreensão de uma adolescente por ato infracional análogo ao tráfico de drogas na última quinta-feira (8).
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A primeira ocorrência aconteceu pela manhã, quando policiais do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) surpreenderam uma jovem comercializando entorpecentes no bairro. Com a menor, os agentes apreenderam 66 pinos de cocaína, um telefone celular e R$ 30 em espécie. Ela foi conduzida ao Plantão Policial e, após os procedimentos cabíveis, acabou liberada aos responsáveis.
Também no Cecap, uma equipe da Força Tática abordou uma mulher em atitude suspeita. Em consulta criminal, os policiais constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra ela, também pelo crime de tráfico de drogas. A procurada foi levada à delegacia e permaneceu presa à disposição da Justiça.