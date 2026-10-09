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TRÁFICO DE DROGAS

Baep prende 2 e apreende 13 kg de maconha em Jacareí

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Apreensão de maconha em Jacareí
Apreensão de maconha em Jacareí

Dois homens foram presos por tráfico de entorpecentes no bairro Santa Paula, em Jacareí. A ocorrência foi registrada na quarta-feira (7), por volta das 16h15, na rua Perugia.

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Policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) abordaram os suspeitos e encontraram com eles cerca de 13,135 kg de maconha, dinheiro e insumos para o tráfico.

Foram apreendidas duas sacolas contendo porção de maconha, um saco plástico preto com maconha e um pedaço de maconha, além de uma porção de cafeína e um microtubo verde com haxixe.

Também foram apreendidos R$ 584 em espécie, três aparelhos celulares, uma balança de precisão, um caderno com anotações do tráfico e um pacote de microtubos vazios.

Os envolvidos foram conduzidos ao plantão, onde permaneceram presos e à disposição da Justiça.

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