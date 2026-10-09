Dois homens foram presos por tráfico de entorpecentes no bairro Santa Paula, em Jacareí. A ocorrência foi registrada na quarta-feira (7), por volta das 16h15, na rua Perugia.

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Policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) abordaram os suspeitos e encontraram com eles cerca de 13,135 kg de maconha, dinheiro e insumos para o tráfico.