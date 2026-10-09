Três homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas na avenida Leonor de Almeida Ribeiro Souto, em São José dos Campos. A ação foi realizada por volta das 17h40 de quarta-feira (7), por policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Durante a abordagem, os agentes localizaram entorpecentes, dinheiro e insumos para o tráfico. No total, foram apreendidos 1,545 kg de drogas, distribuídos em:
- 160 porções de dry;
- 147 porções de cocaína;
- 75 frascos de lança-perfume;
- 2 tijolos, 15 porções grandes, 31 porções menores e 8 flores de maconha.
Além das drogas, a equipe apreendeu uma balança de precisão, um caderno com anotações do tráfico, R$ 263 em espécie e três celulares.
Os suspeitos foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária de São José dos Campos e foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, permanecendo à disposição da Justiça.