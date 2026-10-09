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TRÁFICO DE DROGAS

Baep prende 3 e aprende 1,5 kg de drogas em São José dos Campos

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Apreensões do Baep em São José dos Campos
Apreensões do Baep em São José dos Campos

Três homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas na avenida Leonor de Almeida Ribeiro Souto, em São José dos Campos. A ação foi realizada por volta das 17h40 de quarta-feira (7), por policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).

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Durante a abordagem, os agentes localizaram entorpecentes, dinheiro e insumos para o tráfico. No total, foram apreendidos 1,545 kg de drogas, distribuídos em:

  • 160 porções de dry;
  • 147 porções de cocaína;
  • 75 frascos de lança-perfume;
  • 2 tijolos, 15 porções grandes, 31 porções menores e 8 flores de maconha.

Além das drogas, a equipe apreendeu uma balança de precisão, um caderno com anotações do tráfico, R$ 263 em espécie e três celulares.

Os suspeitos foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária de São José dos Campos e foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, permanecendo à disposição da Justiça.

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