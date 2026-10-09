Três homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas na avenida Leonor de Almeida Ribeiro Souto, em São José dos Campos. A ação foi realizada por volta das 17h40 de quarta-feira (7), por policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).

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Durante a abordagem, os agentes localizaram entorpecentes, dinheiro e insumos para o tráfico. No total, foram apreendidos 1,545 kg de drogas, distribuídos em: