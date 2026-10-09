Uma mulher de 32 anos morreu ao cair de uma motocicleta e ser atropelada por uma carreta na rodovia Presidente Dutra (BR-116). O acidente aconteceu na madrugada desta sexta-feira (9), no km 145, no sentido sul, no trecho de São José dos Campos.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima estava na garupa e o veículo era conduzido pelo namorado dela. Ela caiu na pista e o motorista da carreta que vinha em seguida não teve tempo de frear e a atingiu.