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FATALIDADE

SJC: Mulher cai de moto e morre atropelada por carreta na Dutra

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Uma mulher de 32 anos morreu ao cair de uma motocicleta e ser atropelada por uma carreta  na rodovia Presidente Dutra (BR-116). O acidente aconteceu na madrugada desta sexta-feira (9), no km 145, no sentido sul, no trecho de São José dos Campos.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima estava na garupa e o veículo era conduzido pelo namorado dela. Ela caiu na pista e o motorista da carreta que vinha em seguida não teve tempo de frear e a atingiu.

O condutor da moto sofreu lesões leves e foi socorrido para o Hospital Municipal de São José, na Vila Industrial, em estado de choque.

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