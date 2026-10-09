O São José está a dois jogos de conquistar um título inédito. A equipe disputa a final da Copa Paulista 2026 contra o União São João e busca transformar a melhor campanha da competição em uma taça. Para o zagueiro João Ramos, a decisão também representa a oportunidade de encerrar uma sequência de vice-campeonatos e conquistas que escaparam nos momentos decisivos.
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O primeiro confronto será neste domingo (11), às 10h, no Estádio Dr. Hermínio Ometto, em Araras. A partida de volta está marcada para sábado (17), às 18h, no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. A Águia do Vale já garantiu presença em uma competição nacional em 2027. O campeão poderá escolher entre disputar a Série D do Campeonato Brasileiro ou a Copa do Brasil, enquanto o vice ficará com a vaga restante.
João Ramos mantém foco no título
Mesmo com a vaga nacional assegurada, o defensor afirma que o objetivo do elenco continua sendo levantar a taça da Copa Paulista.
“A mentalidade segue a mesma. Conseguimos o nosso primeiro objetivo, que era colocar o São José de volta no cenário nacional. Agora nós seguimos focados da mesma forma para conquistar esse título inédito da Copa Paulista”, afirmou João Ramos.
Para o zagueiro, a decisão também oferece a chance de conquistar um título diante da torcida joseense e mudar a história recente do clube em finais.
“Acredito que sim. Estamos trabalhando para conquistar esse título e conquistar o primeiro título do São José dentro da sua casa”, disse o jogador ao comentar a possibilidade de encerrar o tabu.
São José tenta superar histórico de finais perdidas
A trajetória do São José tem decisões importantes que terminaram sem título. Em 1987, o time perdeu para o próprio União São João a final da Divisão Especial, que valia o acesso à elite do futebol paulista. Em 1989, foi vice-campeão paulista e da Série B do Campeonato Brasileiro.
Mais recentemente, em 2023, a Águia do Vale perdeu as finais da Série A3 do Campeonato Paulista e da Copa Paulista. Nesta última, a Portuguesa Santista marcou um gol nos acréscimos no Martins Pereira e ficou com a taça.
Na Série A2, o clube também passou três temporadas consecutivas tentando conquistar o acesso sem sucesso. O São José não disputa a primeira divisão estadual desde 1999.
Zagueiro destaca preparação para a decisão
Aos 23 anos, João Ramos foi revelado pelo Grêmio e também passou pelo São Bernardo, na Série C do Brasileiro, e pela Ferroviária, na Série B. Entre 2025 e 2026, o defensor disputou 35 partidas pela Águia do Vale e se tornou um dos jogadores do elenco atual com maior identificação com o clube.
O zagueiro afirma estar preparado para os dois confrontos decisivos e destaca o trabalho realizado ao longo da competição.
“Com certeza, me sinto mais do que preparado. Desde que aconteceram algumas coisas comigo no início da competição, eu venho me preparando para esses momentos. Então acredito que não só eu, mas como toda a equipe estamos preparados para fazer dois grandes jogos”, completou.
Se houver empate no placar agregado após os dois confrontos, o campeão da Copa Paulista será definido nas cobranças de pênaltis.