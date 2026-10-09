O São José está a dois jogos de conquistar um título inédito. A equipe disputa a final da Copa Paulista 2026 contra o União São João e busca transformar a melhor campanha da competição em uma taça. Para o zagueiro João Ramos, a decisão também representa a oportunidade de encerrar uma sequência de vice-campeonatos e conquistas que escaparam nos momentos decisivos.

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O primeiro confronto será neste domingo (11), às 10h, no Estádio Dr. Hermínio Ometto, em Araras. A partida de volta está marcada para sábado (17), às 18h, no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. A Águia do Vale já garantiu presença em uma competição nacional em 2027. O campeão poderá escolher entre disputar a Série D do Campeonato Brasileiro ou a Copa do Brasil, enquanto o vice ficará com a vaga restante.

João Ramos mantém foco no título