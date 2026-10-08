Treze crianças passaram mal após comerem um bolo levado por um estudante à Escola Estadual Cristina de Castro Paes, na zona leste de São Paulo, na quarta-feira (7). Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, dez delas já haviam recebido alta médica. Os estudantes apresentaram vômitos e foram encaminhados para atendimento com suspeita de intoxicação alimentar.

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O bolo foi preparado pela mãe de um dos alunos. As crianças foram inicialmente atendidas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Jardim Helena e, posteriormente, parte delas foi encaminhada para hospitais da região.

Três crianças continuavam internadas