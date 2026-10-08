Treze crianças passaram mal após comerem um bolo levado por um estudante à Escola Estadual Cristina de Castro Paes, na zona leste de São Paulo, na quarta-feira (7). Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, dez delas já haviam recebido alta médica. Os estudantes apresentaram vômitos e foram encaminhados para atendimento com suspeita de intoxicação alimentar.
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O bolo foi preparado pela mãe de um dos alunos. As crianças foram inicialmente atendidas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Jardim Helena e, posteriormente, parte delas foi encaminhada para hospitais da região.
Três crianças continuavam internadas
Na noite de quinta-feira (8), três crianças ainda estavam internadas. Duas permaneciam no Hospital Waldomiro de Paula, no bairro Planalto, e uma estava no Hospital Municipal Tide Setubal, em São Miguel Paulista.
De acordo com as informações divulgadas, cinco crianças receberam alta ainda na quarta-feira, enquanto outras oito foram encaminhadas a hospitais da região. Com as liberações médicas, dez dos 13 estudantes já haviam deixado as unidades de saúde.
Escola disponibilizou bolo para perícia
A ocorrência foi registrada no 63º Distrito Policial (Vila Jacuí), responsável pela apuração das circunstâncias do caso.
Em nota, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) lamentou o ocorrido e informou que a escola disponibilizou uma amostra do bolo para perícia. A análise deverá auxiliar na investigação sobre o que provocou o mal-estar entre os estudantes.