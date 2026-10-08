Um motociclista ficou ferido após perder o controle da moto e cair do Viaduto da Jacques Félix, em Taubaté, na noite desta quinta-feira (8).

O acidente aconteceu por volta das 19h. Segundo as informações iniciais, o condutor perdeu o controle da motocicleta e caiu em uma área de mata localizada abaixo do viaduto.

A vítima estava consciente durante o resgate realizado por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada para uma unidade hospitalar. Até o momento, não havia informação sobre a gravidade dos ferimentos.