08 de outubro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ACIDENTE

Motociclista cai de viaduto e fica ferido em Taubaté

Por Jesse Nascimento | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Homem caiu de viaduto
Homem caiu de viaduto

Um motociclista ficou ferido após perder o controle da moto e cair do Viaduto da Jacques Félix, em Taubaté, na noite desta quinta-feira (8).

O acidente aconteceu por volta das 19h. Segundo as informações iniciais, o condutor perdeu o controle da motocicleta e caiu em uma área de mata localizada abaixo do viaduto.

A vítima estava consciente durante o resgate realizado por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada para uma unidade hospitalar. Até o momento, não havia informação sobre a gravidade dos ferimentos.

A ocorrência mobilizou agentes de trânsito, equipes do Samu e a Polícia Militar.

Os agentes de trânsito foram os primeiros a chegar ao local e permaneceram na região durante o atendimento. A motocicleta ficou na parte superior do viaduto, enquanto o condutor caiu na área de vegetação abaixo da estrutura.

O resgate exigiu que as equipes de emergência acessassem o ponto onde a vítima estava para realizar o atendimento e a retirada do motociclista.

Até a última atualização, a identidade e a idade da vítima não haviam sido divulgadas.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários