Um motociclista ficou ferido após perder o controle da moto e cair do Viaduto da Jacques Félix, em Taubaté, na noite desta quinta-feira (8).
O acidente aconteceu por volta das 19h. Segundo as informações iniciais, o condutor perdeu o controle da motocicleta e caiu em uma área de mata localizada abaixo do viaduto.
A vítima estava consciente durante o resgate realizado por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada para uma unidade hospitalar. Até o momento, não havia informação sobre a gravidade dos ferimentos.
A ocorrência mobilizou agentes de trânsito, equipes do Samu e a Polícia Militar.
Os agentes de trânsito foram os primeiros a chegar ao local e permaneceram na região durante o atendimento. A motocicleta ficou na parte superior do viaduto, enquanto o condutor caiu na área de vegetação abaixo da estrutura.
O resgate exigiu que as equipes de emergência acessassem o ponto onde a vítima estava para realizar o atendimento e a retirada do motociclista.
Até a última atualização, a identidade e a idade da vítima não haviam sido divulgadas.