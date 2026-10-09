Talvez você não saiba o nome dele, mas provavelmente já viu um (ou até já teve um): aquele vestido transpassado, que cruza na frente do corpo, marca a cintura e parece acompanhar a mulher em vez de obrigá-la a caber dentro da roupa. Sabe quel é? O famoso wrap dress.

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Criado em 1974 por Diane von Furstenberg, ele virou um dos vestidos mais emblemáticos da história da moda — e ajudou a transformar sua criadora em uma das grandes personagens da moda americana.