O policial civil Douglas Willian Pedroso foi indiciado por tentativa de homicídio com intenção de matar após atropelar uma família que atravessava na faixa de pedestres, no dia 30 de setembro, na Avenida Cruzeiro do Sul, na zona norte de São Paulo. O agente dirigia embriagado, segundo exame toxicológico, e teria avançado o sinal vermelho. Um menino de 9 anos segue internado em estado grave.

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A mudança no enquadramento criminal foi comunicada à Justiça pela Corregedoria Geral da Polícia Civil na segunda-feira (5), conforme documento obtido pela coluna do jornalista Alfredo Henrique, do Metrópoles, nesta quinta-feira (8).