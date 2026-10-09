O policial civil Douglas Willian Pedroso foi indiciado por tentativa de homicídio com intenção de matar após atropelar uma família que atravessava na faixa de pedestres, no dia 30 de setembro, na Avenida Cruzeiro do Sul, na zona norte de São Paulo. O agente dirigia embriagado, segundo exame toxicológico, e teria avançado o sinal vermelho. Um menino de 9 anos segue internado em estado grave.
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A mudança no enquadramento criminal foi comunicada à Justiça pela Corregedoria Geral da Polícia Civil na segunda-feira (5), conforme documento obtido pela coluna do jornalista Alfredo Henrique, do Metrópoles, nesta quinta-feira (8).
Inicialmente, Douglas havia sido indiciado por crime culposo, quando não há intenção de matar. Após a análise dos laudos e das imagens de câmeras de monitoramento, a Corregedoria determinou a alteração da classificação do crime. As gravações indicariam que o policial trafegava em alta velocidade e desrespeitou o sinal vermelho.
Policial negou ter consumido álcool
Em depoimento acompanhado pela defesa, Douglas negou ter bebido e afirmou que o semáforo estava verde para ele. Segundo a versão apresentada, ao passar pelo cruzamento, o policial teria “sentido um impacto”.
De acordo com um relatório policial, o agente não parou porque acreditou ter atingido algum objeto. Ele teria tomado conhecimento do atropelamento somente depois de ser abordado por um motociclista.
A investigação também apontou que Douglas conduzia uma viatura descaracterizada do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic). O policial está lotado na Divisão de Investigação sobre Furtos, Roubos e Receptações de Veículos e Cargas (Divecar).
Criança foi encontrada desacordada
Policiais militares que atendiam a uma ocorrência nas proximidades relataram ter ouvido um forte estrondo. Ao verificarem a origem do barulho, encontraram vítimas caídas no asfalto.
Conforme o relato policial, o menino estava desacordado, enquanto a filha mais velha da mulher pedia ajuda. O impacto também provocou rachaduras no para-choque do veículo conduzido pelo agente.
As vítimas foram encaminhadas ao Hospital das Clínicas. Até a publicação das informações, o menino de 9 anos permanecia internado em estado grave.