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ACIDENTE

Acidente com morte deixa trânsito caótico na zona leste de SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Acidente deixou trânsito caótico
Acidente deixou trânsito caótico

Um motociclista de 39 anos morreu em um grave acidente de trânsito na noite desta quinta-feira (8), na Avenida Pedro Friggi, na região do Vista Verde, zona leste de São José dos Campos.

A ocorrência foi registrada por volta das 18h35, nas proximidades do supermercado Spani, e envolveu uma motocicleta, um automóvel e um caminhão.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a Unidade de Resgate UR-11109 seguia em direção ao Pronto-Socorro da Vila Industrial quando se deparou com o acidente.

Segundo relatos colhidos no local, a motocicleta teria se envolvido em uma colisão com um automóvel. Com o impacto, o motociclista caiu na pista e, na sequência, foi atropelado por um caminhão.

Diante da gravidade da ocorrência, uma Unidade de Suporte Avançado do GRAU/Corpo de Bombeiros foi acionada. Apesar da mobilização das equipes de emergência, o médico responsável pelo atendimento constatou a morte da vítima ainda no local.

Até o momento, a identidade do motociclista não foi divulgada.

Acidente provoca congestionamento

A ocorrência causou reflexos importantes no trânsito da zona leste. A lentidão atingiu principalmente motoristas que seguiam em direção ao Novo Horizonte e a bairros como São Vicente, Motorama e Santa Inês.

O congestionamento chegou até a marginal da Rodovia Presidente Dutra, nas proximidades do viaduto do Vista Verde.

O transporte coletivo também foi afetado. Segundo relatos publicados nas redes sociais, alguns ônibus ficaram impedidos de seguir viagem e passageiros precisaram desembarcar e continuar parte do trajeto a pé.

Mesmo após o atendimento da ocorrência, a região ainda registrava lentidão e reflexos no trânsito.
As circunstâncias da colisão inicial entre a motocicleta e o automóvel ainda deverão ser apuradas pelas autoridades.

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