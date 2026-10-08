Um motociclista de 39 anos morreu em um grave acidente de trânsito na noite desta quinta-feira (8), na Avenida Pedro Friggi, na região do Vista Verde, zona leste de São José dos Campos.
A ocorrência foi registrada por volta das 18h35, nas proximidades do supermercado Spani, e envolveu uma motocicleta, um automóvel e um caminhão.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a Unidade de Resgate UR-11109 seguia em direção ao Pronto-Socorro da Vila Industrial quando se deparou com o acidente.
Segundo relatos colhidos no local, a motocicleta teria se envolvido em uma colisão com um automóvel. Com o impacto, o motociclista caiu na pista e, na sequência, foi atropelado por um caminhão.
Diante da gravidade da ocorrência, uma Unidade de Suporte Avançado do GRAU/Corpo de Bombeiros foi acionada. Apesar da mobilização das equipes de emergência, o médico responsável pelo atendimento constatou a morte da vítima ainda no local.
Até o momento, a identidade do motociclista não foi divulgada.
Acidente provoca congestionamento
A ocorrência causou reflexos importantes no trânsito da zona leste. A lentidão atingiu principalmente motoristas que seguiam em direção ao Novo Horizonte e a bairros como São Vicente, Motorama e Santa Inês.
O congestionamento chegou até a marginal da Rodovia Presidente Dutra, nas proximidades do viaduto do Vista Verde.
O transporte coletivo também foi afetado. Segundo relatos publicados nas redes sociais, alguns ônibus ficaram impedidos de seguir viagem e passageiros precisaram desembarcar e continuar parte do trajeto a pé.
Mesmo após o atendimento da ocorrência, a região ainda registrava lentidão e reflexos no trânsito.
As circunstâncias da colisão inicial entre a motocicleta e o automóvel ainda deverão ser apuradas pelas autoridades.