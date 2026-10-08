Um motociclista de 39 anos morreu em um grave acidente de trânsito na noite desta quinta-feira (8), na Avenida Pedro Friggi, na região do Vista Verde, zona leste de São José dos Campos.

A ocorrência foi registrada por volta das 18h35, nas proximidades do supermercado Spani, e envolveu uma motocicleta, um automóvel e um caminhão.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a Unidade de Resgate UR-11109 seguia em direção ao Pronto-Socorro da Vila Industrial quando se deparou com o acidente.